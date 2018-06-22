Футболист Муса заявил о желании вернуться в ЦСКА

Нападающий сборной Нигерии по футболу Ахмед Муса, который оформил дубль в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Исландии, заявил о желании вернуться в ЦСКА.

«Я не играл полгода перед тем, как вернуться в ЦСКА. Большое спасибо армейцам за то, что помогли мне вновь обрести себя», — приводит слова Мусы «Чемпионат».

Нигериец отметил, что должен вернуться в «Лестер», однако его будущее пока не определено.

«Если было бы можно вернуться в ЦСКА, я бы этого очень хотел. Эта команда сильно мне помогла попасть на чемпионат мира», — подчеркнул Муса.

Ранее сообщалось, что Муса стал первым африканцем, который забил больше одного гола в каждом из двух ЧМ по футболу подряд.