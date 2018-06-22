Муса стал первым африканцем, который забил больше одного гола в каждом из двух ЧМ по футболу подряд

Нападающий сборной Нигерии по футболу Ахмед Муса стал первым в истории африканским игроком, который забил больше одного гола на каждом из двух чемпионатов мира подряд.

Об этом сообщает «Чемпионат».

В матче группового этапа мундиаля 2018 года с национальной командой Исландии Муса оформил дубль. На прошлом мировом первенстве, которое проводилось в 2014 году в Бразилии, нигериец отметился двумя забитыми мячами.

Ранее тренер сборной Исландии рассказал, что помешало футболистам команды проявить себя в матче с Нигерией.