Тренер сборной Исландии рассказал, что помешало футболистам команды проявить себя в матче с Нигерией

Главный тренер сборной Исландии по футболу Хеймир Хадльгримссон поделился мнением об игре команды в матче группового этапа чемпионата мира с Нигерией.

«Не сказал бы, что игроки были медленными. Это была неидеальная игра, но все выкладывались по полной. Может, температура на них повлияла, для нас было жарковато», — приводит слова Хадльгримссона ТАСС.

Специалист отметил, что очень хорошо сыграла национальная команда Нигерии, которая эффективно проводила быстрые атаки.

«Мы выбрали неверную тактику и атаковали беззубо», — добавил Хадльгримссон.

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