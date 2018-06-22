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Экс-футболист ЦСКА Попов: Муса должен поблагодарить армейцев за реабилитацию карьеры
Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов прокомментировал игру форварда сборной Нигерии Ахмеда Мусы в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с национальной командой Исландии.
«Не сказал бы, что Муса удивил в матче с Исландией. Это хороший футболист, его не просто так купил «Лестер», — приводит слова Попова РИА Новости.
Он отметил, что после неудачи в Англии Муса вернулся в ЦСКА на правах аренды, где смог набрать форму и хорошо провести концовку чемпионата России.
«Мусе стоит поблагодарить армейский клуб за реабилитацию карьеры. Для него это было мотивацией, чтобы показать себя на чемпионате мира», — добавил Попов.
По его мнению, ЦСКА не сможет выкупить права на Мусу, так как после мундиаля цена на нигерийца возрастёт.
Ранее сообщалось, что Муса признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Нигерия — Исландия.