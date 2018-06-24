Черчесов сравнил нынешнюю сборную России с командой, участвовавшей в Кубке конфедераций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как изменилась команда с момента участия в Кубке конфедераций 2017 года.

«Мы сейчас выглядим лучше, чем на Кубке конфедераций, когда тоже были в неплохой форме. Не стоит скрывать мотивационную составляющую: это наш домашний чемпионат мира. Вот и объяснение того, что мы делаем лучше, чем некоторые», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

На Кубке конфедераций сборная России не смогла выйти в плей-офф, её соперниками были Португалия, Мексика и Новая Зеландия.

«Если никто, кроме нашего пробега, ничего не заметил, значит, нам нужно ещё в чем-то прибавлять. Мы это и сделаем», — добавил Черчесов.

Ранее нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов рассказал, как реагировал на негативное отношение к команде со стороны болельщиков перед стартом чемпионата мира 2018 года.