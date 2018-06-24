Смолов: перед ЧМ-2018 по футболу смирился, что футболисты являются худшими людьми в стране

Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов рассказал, как реагировал на негативное отношение к команде со стороны болельщиков перед стартом чемпионата мира 2018 года.

«На базе в Новогорске мы находимся в вакууме. После товарищеского матча с Турцией я перестал читать спортивные статьи. Смирился с тем, что мы худшие люди из возможных в нашей стране», — приводит слова Смолова РИА Новости.

Перед стартом мирового первенства безвыигрышная серия сборной России составляла семь матчей.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как будет определён состав сборной России на матч с Уругваем на ЧМ-2018 по футболу.