По заветам Линекера: Германия в меньшинстве обыграла Швецию и продолжила борьбу за выход в плей-офф ЧМ-2018

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Германии победила команду Швеции со счётом 2:1. Пропустив в первом тайме, подопечные Йоахима Лёва сумели переломить ход неудачно складывавшейся игры и вырвать победу благодаря великолепному удару полузащитника Тони Крооса на пятой компенсированной арбитром минуте. После этого болельщики вспомнили фразу английского игрока Гари Линекера о том, что «в футболе всегда побеждают немцы». Об одной из самых драматичных встреч турнира — в материале RT.

Уж кто-кто, а сборная Германии, действующий чемпион мира, обязана была сделать выводы после фиаско в первом туре группового раунда российского мундиаля. Мексиканцы вскрыли целый пласт проблем в стане бундестим, но опытнейший Йоахим Лёв, занимающий свой пост аж с 2006 года, как казалось, выполнит работу над ошибками и вернёт немецкой машине былую мощь.

Перед поединком со Швецией наставник и в самом деле изменил многое — в том числе и стартовый состав, в котором не оказалось ни Месута Озила, ни Сами Хедиры, ни Марвина Платтенхардта, ни Матса Хуммельса. И если последний уступил место на поле Антонио Рюдигеру из-за болезни, то уровень игры остальных во встрече с Мексикой просто-напросто не соответствовал высочайшим амбициям Германии.

Впрочем, как выяснилось в первом же тайме, смелые решения Лёва (прежде всего отказ от услуг Озила, с момента своего дебюта в национальной команде начинавшего абсолютно все матчи предыдущих чемпионатов мира и Европы в основе) не повлияли на самое главное — качество игры команды. Немцы провели массированный стартовый штурм, создали парочку полумоментов у ворот Робина Ольсена, после чего принялись совершать ровно те же ошибки, что привели к поражению от Мексики.

Они превращали в абсолютный бардак тактический рисунок Лёва, из-за чего в моменте с голом Олы Тойвонена, не забивавшего за «Тулузу» в чемпионате Франции с сезона-2016/17, роль центрального защитника довелось исполнять Тони Кроосу. Они обрезались в простых ситуациях в центре поля и пропускали контратаки — но, на счастье бундестим, в распоряжении Янне Андерссона не оказалось ни одного по-настоящему быстрого игрока, способного наказывать за непозволительные для чемпионов мира ошибки.

Наконец, немцам просто-напросто повезло, что первый тайм они проиграли с разницей всего лишь в один мяч. Польский арбитр Шимон Марчиняк по одному ему известным причинам отказался от помощи системы VAR, из-за чего сборная Швеции не получила права на очевидный пенальти за фол Джерома Боатенга на Маркусе Берге. А в аккурат перед свистком на перерыв 31-летний форвард, выступающий за клуб «Аль-Айн» из Объединённых Арабских Эмиратов, опасно пробивал головой в дальний угол после подачи со штрафного. Выручил вытянувшийся в струнку Мануэль Нойер.

Во время 15-минутного отдыха Лёв, очевидно, устроил своим подопечным нешуточную взбучку. Сразу же после возобновления игры сборная Германии, усиленная Марио Гомесом (габаритный нападающий почему-то вновь начал встречу на скамейке запасных, хотя его выход в старте именно против высоких и мощных шведов читался всеми, кроме бундестренера), ринулась вперёд и восстановила паритет на табло. Отличился пропустивший триумфальный для немцев ЧМ-2014 в Бразилии из-за травмы Марко Ройс, замкнувший прострел Тимо Вернера с левого фланга.

Но прибавить ещё немного, чтобы окончательно добить соперника, Германия, выступавшая в роли номинальных хозяев сочинского «Фишта», не смогла. Шведы, и раньше не стремившиеся переходить в атаку большими силами, в полном составе оборонялись на подступах к собственной штрафной, сбивали темп игры и тянули время. Ведь даже ничья существенно упрощала их турнирное положение и приближала к выходу из весьма непростой группы с действующими чемпионами мира и сильнейшей сборной зоны Северной и Центральной Америки.

Для немцев, напротив, ситуация с каждой следующей неудачной атакой становилась всё более критической. К точке невозврата дружину Лёва приблизило удаление Боатенга, получившего второе предупреждение на 82-й минуте. Бундестим, для которой ничья была сродни поражению, пришлось организовывать финальный штурм не просто в меньшинстве, а вообще с одним номинальным защитником на поле. Тренерскому штабу пришлось пожертвовать Йонасом Гектором ради Юлиана Брандта уже после того, как Германия осталась вдесятером — ведь иного выбора, кроме как любыми способами выискивать возможность для второго забитого мяча, не оставалось. Пусть это и грозило очередными пропущенными контрвыпадами.

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Вплоть до пятой компенсированной Марчиняком минуты казалось, что Швеция всё-таки выстоит. Да, немцы создавали шикарные моменты и дважды были очень близки к голу — удар Гомеса головой с большим трудом перевёл в траекторию над перекладиной Ольсен, а Брандт во втором поединке кряду попал в штангу. Но подопечные Андерссона с честью выдерживали натиск и даже пытались огрызаться. До реальной угрозы владениям Нойера дело не доходило, хотя появившийся на поле в концовке основного времени Джон Гвидетти, откровенно говоря, в паре эпизодов пожадничал, отказываясь обострять ситуацию пасом.

Надежда на чудо уже практически угасла, когда дружина Лёва заставила болельщиков во всём мире вспомнить о Гари Линекере и его легендарной фразе о том, кто играет в футбол, а кто побеждает. Необязательный фол Джимми Дурмаза в метре от линии штрафной площади, хитрый розыгрыш стандарта — и Кроос обводящим ударом по недосягаемой для Ольсена траектории спас ЧМ-2018 для сборной Германии. Во всяком случае на данный момент.

Волевая победа над Швецией, само собой, не вывела сборную Германии в плей-офф российского мундиаля. Но благодаря этому результату бундестим по крайней мере будет сама определять собственную судьбу. Всё, что требуется от Крооса и компании в заключительном туре — это обыграть Южную Корею с максимально возможной разницей в счёте и забронировать одну из путёвок в 1/8 финала чемпионата мира от группы F. Скандинавам в параллельной встрече с Мексикой предстоит решать аналогичную задачу: теперь из этой пары «выживет», скорее всего, только кто-то один.