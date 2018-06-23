Линекер прокомментировал победу сборной Германии новой версией своей крылатой фразы

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер прокомментировал победу сборной Германии над командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Футбол — простая игра. 22 игрока гоняют мяч 82 минуты, потом у немцев удаляют игрока, за мячом 13 минут бегает 21 игрок, и в итоге немцы как-то, чёрт возьми, побеждают», — написал Линекер в своём Twitter.

Фразу «футбол — это когда играют 22 человека, а побеждают всегда немцы», ставшую впоследствии крылатой, Линекер произнёс в 1990 году, комментируя победу сборной Германии над Аргентиной в финале чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что сборная Германии в меньшинстве обыграла Швецию в матче ЧМ-2018.