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Тренерские амбиции Марадоны, подарок от Зобнина и критика Неймара: события десятого дня ЧМ-2018

23 июня 2018, 23:23
События десятого дня ЧМ-2018
/ Reuters

Роман Зобнин подарил детям билеты на матч сборных России и Уругвая в Самаре, Неймар поссорился с капитаном бразильской команды, а Диего Марадона потребовал у сборной Аргентины доступ на тренировки, чтобы рассказать соотечественникам, как надо играть в футбол. Главные околофутбольные события десятого дня мундиаля — в материале RT.

Футболочная дипломатия

 

Среди игроков принято меняться футболками в знак уважения. Этой традиции отдали дань уважения и министры иностранных дел. Сергей Лавров и его бельгийский коллега Дидье Рейндерс продолжили её во время встречи в Москве. Рейндерс подарил Лаврову футболку с автографами игроков бельгийской сборной, а в ответ получил тот же предмет гардероба с символикой чемпионата мира.

«Я очень рад организации данного чемпионата, и я уже имел честь видеть очень хорошую игру и нашей сборной, «красных дьяволов», и, естественно, вашей сборной. Мы надеемся, что и дальше будем так продолжать», — отметил глава бельгийского МИД.

Благородный жест

 

Сборная США не пробилась на чемпионат мира по футболу, но для Эйбла Веры этот факт не стал преградой, чтобы приехать в Россию и насладиться игрой. Как не помешало ему и то, что в 27 лет Вера потерял возможность ходить и теперь передвигается в инвалидном кресле. У себя на родине он основал фонд What Pushes You, который помогает другим людям с ограниченными возможностями.

Приехав в Россию, Вера продолжил творить добрые дела. В московской фан-зоне он заметил российского болельщика в старом инвалидном кресле со сломанными деталями. Американец без лишних раздумий подарил ему новое современное кресло, которое привёз с собой.

Билеты от сборной

 

Отметился красивым поступком и игрок сборной России Роман Зобнин. Первые серьёзные шаги в футболе он делал в знаменитой Академии имени Коноплёва в Тольятти. Полузащитник не забыл о городе, в котором начал профессиональную карьеру, и перед игрой с Уругваем в соседней Самаре Зобнин купил билеты воспитанникам своей альма-матер.

«Можно сказать, что я вырос в Тольятти, в академии Коноплёва, поэтому Самару тоже достаточно хорошо знаю. У меня там много знакомых, которых я решил порадовать: купил детишкам билеты на матчи. Местные жители любят футбол, с удовольствием посещают стадионы», — рассказал футболист.

Уточнять, сколько билетов досталось детям, Зобнин не стал, решив оставить это в секрете.

Тренировка на пляже

 

Приобщились к футболу и жители Анапы. Тех, кто решил в летний денёк провести время на пляже, ждал сюрприз — сборная Дании в свой выходной вышла на берег Чёрного моря поиграть с любым желающим. Кадры с импровизированного матча показал вратарь Каспер Шмейхель.

Тревожные минуты

 

Некоторым гостям чемпионата мира пришлось пережить тревожные минуты, путешествуя по России. Болельщики из Перу чуть было не попали в авиакатастрофу во время перелёта из Екатеринбурга в Тюмень, откуда потом собирались добраться до Москвы. При заходе на посадку произошёл сбой в работе двигателя, и салон самолёта заволокло дымом.

К счастью, поломка оказалась некритической, и опытный экипаж смог благополучно посадить самолёт. Никто из пассажиров не пострадал.

Фарфан без сознания

 

А вот кумиру перуанских болельщиков Джефферсону Фарфану пришлось нелегко после игры с Францией. Во время тренировки он столкнулся с партнёром по команде и ударился головой. Нападающий московского «Локомотива» упал без сознания и на машине скорой помощи был доставлен в больницу. Там его состояние стабилизировалось и больше не вызывает опасений.

Правда, сыграет ли он в заключительном матче группового этапа против Австралии, остаётся неясным. Как минимум ближайшую ночь Фарфан проведёт в больнице под наблюдением врачей, после чего вернётся в расположение сборной.

Требования Марадоны

 

Хотя Перу уже скоро отправится домой, болельщики этой страны не расстраиваются и продолжают веселиться. А вот в Аргентине зреет бунт из-за возможного непопадания в плей-офф. Возглавить его, судя по всему, собирается легендарный игрок сборной Диего Марадона. Весь мир облетели кадры того, как он разочарованно наблюдал за поражением соотечественников в матче с Хорватией. После этого бывший наставник команды решил встретиться с игроками и попытался проникнуть на тренировку.

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«Я хочу иметь возможность лично поговорить с игроками и объяснить им, что значит носить форму национальной команды», — заявил Марадона Mirror.

Доступ к игрокам он не получил, и они продолжили подготовку к решающему матчу с Нигерией самостоятельно. Пока что шансы у Аргентины на продолжение борьбы сохраняются.

Разлад в Бразилии

 

Матч Бразилии с Коста-Рикой спровоцировал конфликт в южноамериканской команде. В этом матче пятикратные чемпионы долго не могли открыть счёт и под конец игры стали серьёзно нервничать. Особенно вызывающе вёл себя Неймар, который был даже наказан жёлтой карточкой за неспортивное поведение. Под горячую руку звезды бразильского футбола попал даже капитан команды Тиаго Силва, который в одном из эпизодов отдал мяч сопернику по правилам фэйр-плей.

«Я считаю Неймара младшим братом и всегда готов помочь ему, дать совет. Но сегодня он расстроил меня. Когда я вернул мяч, Неймар на меня наорал. Я считаю, что поступил правильно, потому что это помогло нам сохранить время. Я вернул мяч, потому что это всё равно не принесло бы нам победы. Я спокоен, но жест Неймара очень расстроил» , — заявил Силва Globo Esporte.

Неймар действительно зря беспокоился — этот матч бразильцы в итоге выиграли, да и сам форвард отметился забитым мячом. Но отношения внутри команды теперь могут серьёзно пострадать из-за выходки нападающего.

Расплата за антисемитизм

 

Три английских болельщика не смогут посещать матчи чемпионата мира в России. Такие санкции против них установила британская полиция после публикации в интернете видео с этими самыми фанатами. На нём они распевали антисемитистские песни и демонстрировали нацистское приветствие. Пока установлена личность только одного болельщика, и ему теперь придётся остаться без футбола на пять лет.


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