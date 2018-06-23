Троим английским фанатам запретили посещать матчи ЧМ-2018 за антисемитские высказывания

Троим болельщикам сборной Англии запретили посещать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России за антисемитские высказывания.

Как сообщает Sky News со ссылкой на британскую полицию, фанаты были отстранены от посещения матчей за видео, на котором они пели песни антисемитского содержания и демонстрировали нацистские приветствия.

Один из фанатов получил пятилетний запрет на посещение футбольных матчей.

Отмечается, что полиция продолжает установление личностей, попавших на видео, для последующих санкций.

Ранее сообщалось, что болельщик сборной Аргентины извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ-2018.