Болельщик сборной Аргентины извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ-2018

Аргентинец Фернандо Пенови, лишившийся права посещать матчи чемпионата мира по футболу в России из-за непристойной шутки с россиянкой, принёс извинения за своё поведение.

«Я извиняюсь за оскорбление девушки. Извиняюсь перед аргентинцами, перед россиянами, перед всеми — моими друзьями, соседями, детьми, матерью моих детей. Мне стыдно», — приводит слова аргентинца Clarin.

Он отметил, что видео записывалось для маленькой группы людей, но было предано широкой огласке.

«Это путешествие было моей мечтой, но я совершил ошибку и буду извиняться перед всеми на улице», — добавил болельщик.

Ранее сообщалось, что Пинови был лишён права посещения матчей ЧМ-2018 из-за оскорбления россиянки.