Волевая победа немцев, разгром Туниса бельгийцами и рекорд Эрнандеса: итоги десятого дня ЧМ-2018 по футболу в России

Сборная Германии одержала волевую победу над Швецией благодаря голу Тони Крооса на 95-й минуте. В матче группы F Мексика обыграла Южную Корею благодаря 50-му голу Хавьера Эрнандеса за сборную. А Бельгия разгромила Тунис и гарантировала себе участие в плей-офф. О главных событиях десятого игрового дня чемпионата мира по футболу в России — в материале RT.

Характер немцев и чудо-гол Крооса

Главным матчем дня стала встреча Германии и Швеции в Сочи. Действующие чемпионы мира немцы в первом туре потерпели сенсационное поражение от Мексики и в случае очередной неудачи лишились бы всех шансов на попадание в плей-офф. Да и ничья подопечных Йоахима Лёва не устраивала, ведь в таком случае судьба команды зависела бы от раскладов в таблице.

Понимая это, немцы с первых минут принялись штурмовать ворота соперника. Давление Германии выглядело настолько серьёзным, что казалось: гол — дело ближайших секунд.

Однако на деле скандинавы вскоре пришли в себя и принялись оборонятся с нордическим спокойствием. Соперники из разу в раз пытались грузить мяч в штрафную верхом, но там шведские защитники выигрывали весь верх. Как всегда был хорош представляющий «Краснодар» Андреас Гранквист.

«Тре Крунур» же не только оборонялась, но при случае убегала в контратаку. В одном из таких выпадов на 16-й минуте судья обязан был поставить пенальти в ворота немцев после того, как Жером Боатенг сорвал выход Маркуса Берга один на один с Мануэлем Нойером, но не стал этого делать.

Однако по истечении часа игры шведы всё же открыли счёт. Ещё один футболист «Краснодара» Виктор Классон выполнил великолепную результативную передачу на Олу Тойвонена, а тот легко перебросил мяч через Нойера. Немцы оказались в шаге от сенсационного вылета из турнира.

В перерыве Лёв пошёл на кадровые перестроения и выпустил на поле высокого форварда Марио Гомеса. С таким нападающим на острие постоянные подачи в штрафную, наконец, обретали смысл.

И немцам очень быстро удалось отыграться. Тимо Вернер продрался в штрафную по левому флангу и выполнил передачу на Марко Ройса, который забил свой первый мяч на чемпионатах мира. Сравняв счёт, Бундестим прижала соперника к воротам. Однако, как и в первом тайме шведы быстро пришли в себя и продолжили спокойно обороняться, порой огрызаясь контрвыпадами.

Немцы же по-прежнему грузили мяч в штрафную соперника с флангов, но лишь раз это принесло результат. В одном из эпизодов Гранквист проиграл верховую борьбу Гомесу, но Ольсен вытащил мяч из-под перекладины.

А за десять минут до конца матча Германия к тому же осталась в меньшинстве. Боатенг в грубом подкате срубил Берга и получил вторую жёлтую карточку.

Казалось, матч так и завершится вничью, а шансы немцев на плей-офф останутся призрачными, но в добавленное арбитром время действующие чемпионы вырвали победу.

На 95-й минуте Германия заработала стандарт почти на лини штрафной на левом фланге, а Тони Кроос вместо очередной подачи неожиданно закрутил мяч точно в дальнюю девятку.

Тренерская скамейка команды праздновала этот гол так, как будто он принёс немцам золото. Впрочем, во многом этот мяч действительно на вес золота, ведь он вернул Бундестим в сражение за плей-офф.

Теперь после двух туров в группе F шесть очков на счету имеет Мексика, а у шведов и немцев в активе по три балла. При этом на счету обеих команд по два забитых и два пропущенных мяча. В результате вполне может сложиться ситуация, при которой сразу три команды наберут по шесть очков.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Германия — Швеция

Семь забитых мячей и две тяжёлые травмы

А вот сборная Бельгии, как и ожидалось, без особых проблем вышла в плей-офф. В первом матче «красные дьяволы» отправили три мяча в ворота скромной Панамы, а теперь пять раз огорчили Тунис. Началось всё с довольно спорного пенальти в самом начале игры. Фол Сиама Бен-Юссефа на Эдене Азаре вопросов не вызывал, вот только нарушение правил скорее имело место до штрафной. Тем не менее судья указал на «точку», и сам же Азар привёл наказание в исполнение.

Спустя десять минут хлёстким ударом с левой ноги отличился Ромелу Лукаку. Тунис, правда, не рассыпался и тут же отыграл один мяч после подачи со штрафного. К сожалению, автор гола Дилан Бронн вскоре получил тяжёлую травму колена и покинул поле досрочно. А в конце первого тайма Набил Маалул был вынужден сделать ещё одну вынужденную замену. Повреждение получил Бен-Юссеф, который не скрывал слёз, когда его уносили в подтрибунное помещение. А ведь матч с бельгийцами из-за травмы руки пропускал ещё и основной голкипер тунисцев Муе Хассен.

Между тем бельгийцы на третьей добавленной минуте практически сняли все вопросы об исходе встречи. Лукаку оформил дубль, довёл количество мячей, забитых за сборную, до 40 и догнал Криштиану Роналду в гонке бомбардиров турнира. А уже после перерыва вторым голом отметился и Азар, красиво обыгравший вратаря и отправивший снаряд в пустой створ.

Преимущество бельгийцев могло быть куда весомее, если бы вышедший на замену Миши Батшуайи реализовал хотя бы парочку невероятных моментов, которые у него имелись. В конце концов, на 90-й минуте он всё же отметился голом.

Но последнее слово осталось за тунисцами. Капитан команды Вахби Хазри после передачи с фланга несильно, но точно пробил в дальний угол.

Впрочем, вряд ли этот гол сильно обрадовал «карфагенских орлов». Потерпев второе поражение на турнире, они лишились шансов на попадание в плей-офф. Бельгийцы же не только гарантировали себе выход из группы, но и повторили достижение России по числу забитых в двух первых матчах чемпионата мячей. Вдобавок отчётный матч стал самым результативным на турнире. А ещё игра стала 27-й подряд в рамках мундиаля, в которой забивались мячи. Это новый рекорд ЧМ.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Бельгия — Тунис

Юбилейный гол Эрнандеса и мяч-красавец корейцев

Практически гарантировала себе путёвку в плей-офф и сборная Мексики. После сенсационной победы над действующими чемпионами мира немцами «ацтеки» расправились с блеклой Южной Кореей.

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Первый тайм в целом получился малоинтересным. У азиатов не получалось практически ничего, и вся игра команды сводилась к забросам на быстрого Сон Хын Мина. Однажды ему даже удалось убежать на рандеву с Гильермо Очоа, но нападающий далековато отпустил от себя мяч и с нулевого угла пробил в голкипера.

Мексиканцы тоже не показывали чего-то выдающегося, но открыли счёт с пенальти. Чан Хюн Су, выполняя подкат, зачем-то сыграл рукой в собственной штрафной, что не скрылось от внимания судьи. Одиннадцатиметровый уверенно исполнил Карлос Вела. К слову этот пенальти стал уже 12-м на турнире и лишь один из них был не реализован.

После перерыва у корейцев не оставалось иного выбора, кроме как идти вперёд и оголять тылы, чем с удовольствием пользовались быстрые соперники. В одной из таких контратак Мексика удвоила преимущество в счёте. Хавьер Эрнандес, получив передачу от партнёра, на замахе убрал защитника и пробил в ближний угол. Этот гол стал для форварда юбилейным 50-м за сборную.

Корейцам требовалось забивать уже два мяча, но впереди у них не получалось практически ничего. У азиатов начали сдавать нервы, они принялись регулярно фолить и заработали во втором тайме четыре жёлтые карточки. Правда, незадолго до конца матча проблемы своей команде чуть было не создал опытнейший 39-летний Рафаэль Маркес. В одном из моментов он отдал небрежный пас на Очоа, и мяч перехватил игрок корейцев. Однако вместо того чтобы обыграть вратаря и бить по пустым он отдал неудачную передачу пяткой на партнёра.

В добавленное арбитром время азиаты всё же забили мяч престижа. Сон Хын Мин нанёс потрясающий удар из-за пределов штрафной в дальний угол. Это лишь немного подсластило пилюлю для корейцев, которые лишились всех шансов на попадание в плей-офф. Мексиканцы же практически гарантировали себе выход из группы.