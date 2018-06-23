На ЧМ-2018 по футболу в России установлен рекорд по числу матчей без нулевых ничьих

Рекорд по количеству матчей без нулевых ничьих установлен на чемпионате мира по футболу 2018 года, который проходит в России.

Впервые в истории в 27 играх мирового первенства были забиты голы. 27-м таким матчем на чемпионате мира в России стала встреча между сборными Бельгии и Туниса. В первом тайме игры было забито четыре гола.

Предыдущее достижение было установлено на мундиале в Швейцарии в 1954 году, когда в 26 матчах не было зафиксировано ни одной нулевой ничьей.

Ранее английские болельщики назвали ЧМ-2018 в России по футболу одним из лучших на их памяти.