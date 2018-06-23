Английские болельщики назвали ЧМ-2018 в России по футболу одним из лучших на их памяти

Английские болельщики, которые прибыли на матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными своей страны и Панамы, рассказали о впечатлениях от мундиаля в России.

«Это один из лучших чемпионатов мира, на которых нам приходилось бывать: фан-зоны превосходны, есть отличные места, куда можно пойти. Это чудесное место», — заявил один из болельщиков в интервью телеканалу Sky News.

Его друг отметил, что он наслаждается Россией и оказанным им здесь приёмом, а ещё один болельщик назвал жителей страны очень приветливыми.

Они также добавили, что предупреждения британских властей об опасностях, которые могут ждать иностранных болельщиков в России, оказались «фейковой информацией».

Ранее Саутгейт отреагировал на утечку информации о составе сборной Англии перед матчем с Панамой.