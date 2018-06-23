Саутгейт отреагировал на утечку информации о составе сборной Англии перед матчем с Панамой

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на утечку информации о составе команды перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Панамы.

Британские СМИ заполучили список игроков, которые начнут матч с Панамой с первых минут.

«Конечно, это невыгодно, если мы даём сопернику возможность получить преимущество перед игрой. Поэтому наши СМИ должны решить, хотят ли они помогать своей команде или нет», — приводит слова Саутгейта Independent.

Матч Англия — Панама пройдёт 24 июня в Нижнем Новгороде. Начало — в 15:00 мск.

Ранее часть игроков сборной Англии по футболу вместе с главным тренером Гаретом Саутгейтом посетили Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге.