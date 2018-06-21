Сборная Англии по футболу посетила Эрмитаж

Часть игроков сборной Англии по футболу вместе с главным тренером Гаретом Саутгейтом посетила государственный музей «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге.

«Саутгейт знает, где найти вдохновение для своих ребят. Если футбол — это искусство, то Эрмитаж — лучший допинг», — написала пресс-служба посольства России в Англии в своём Twitter.

Следующий матч сборная Англии сыграет с Панамой 24 июня.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вывихнул плечо во время пробежки.