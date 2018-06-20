Тренер сборной Англии по футболу вывихнул плечо во время пробежки

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получил травму во время пробежки.

Он вывихнул плечо при падении рядом с базой английской сборной в посёлке Ленинградской области Репино, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии.

«Возможно, я не буду праздновать голы активно в ближайшем будущем», — сказал Саутгейт.

Он также заявил, что медицинский штаб оказал ему помощь.

«Сожалею, что я испортил докторам выходной. Но лучше я, чем кто-то из игроков. Они были удивлены и спрашивали, что произошло», — добавил Саутгейт.

Следующий матч сборная Англии сыграет с Панамой 24 июня.

Ранее бывший футболист сборной Англии Уэс Браун поделился мнением об уровне организации чемпионата мира 2018 года в России.