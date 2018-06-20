Экс-футболист сборной Англии: уверен, что болельщикам со всего света в России понравится абсолютно всё

Бывший футболист сборной Англии Уэс Браун поделился мнением об уровне организации чемпионата мира 2018 года в России.

«У меня не было никаких проблем с принятием приглашения. Футбол — это футбол. То, что мне удалось увидеть за время пребывания в Калининграде, выглядит просто прекрасно. Это касается и стадионов, и общественных мест», — приводят слова Брауна «Известия».

По его словам, всё выглядит отлично и готово к проведению мирового первенства.

«Убеждён, что болельщикам со всего света и участникам мундиаля понравится в России абсолютно всё. Организация на высшем уровне», — подчеркнул Браун.

Английская национальная команда проведёт в Калининграде заключительный матч группового этапа с Бельгией.

Ранее британские СМИ написали, что многие уедут из России с изменившимся на страну взглядом.