Британские СМИ о ЧМ-2018: многие уедут из России с изменившимся на страну взглядом

Британское издание The Guardian предполагает, что многие болельщики, приехавшие в Россию для посещения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, уедут из страны с прекрасными воспоминаниями.

«Политическая напряжённость и все другие проблемы в отношениях с российскими властями никуда не денутся, когда чемпионат мира закончится, но похоже, что многие болельщики уедут из России с прекрасными воспоминаниями и изменившимся взглядом на страну», — уверяют авторы статьи.

При этом отмечается, что россияне приветливы по отношению к иностранным фанатам, а также счастливы от того, что получили возможность стать хозяевами турнира.

Ранее американские болельщики рассказали RT о своих впечатлениях от чемпионата мира.

Они подчеркнули, что не верили западным СМИ, которые распространяли слухи об опасностях на мундиале.