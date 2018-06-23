Матч Бельгия — Тунис стал самым результативным на ЧМ-2018 по футболу

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Бельгии и Туниса стал самым результативным на турнире.

Во встрече, которая прошла на московском стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 5:2, было забито семь голов.

Предыдущим лучшим по результативности матчем была игра между национальными командами Испании и Португалии, которые на двоих отметились шестью мячами.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии разгромила Тунис в матче ЧМ-2018 по футболу.