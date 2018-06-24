Лёв заявил, что сборная Германии усердно работала в матче ЧМ-2018 с Швецией

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв поделился впечатлениями от победысвоих подопечных над национальной командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Команда усердно работала, она продолжала играть в атаку. Я очень счастлив за Тони Крооса, так как он поучаствовал в голе шведов, хотя обычно не допускает такие ошибки. Его штрафной удар — это исполнение мирового класса. Он это заслужил», — приводит слова Лёва пресс-служба ФИФА.

Следующим соперником Германии станет сборная Южной Кореи.

Ранее Янне Андерссон назвал поражение сборной Швеции от Германии самым тяжёлым в его карьере.