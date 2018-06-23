Андерссон назвал поражение сборной Швеции от Германии самым тяжёлым в его карьере

Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон поделился эмоциями от поражения своих подопечных от национальной команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Сейчас я чувствую очень многое. За мою карьеру это самое тяжёлое поражение в матче, в котором мы не удержали ничью. Но вся группа участвует в борьбе за плей-офф, так что нам надо зализать раны и отыграться в следующем матче», — приводит слова Андерссона пресс-служба ФИФА.

Следующим соперником сборной Швеции станет команда Мексики.

Ранее Гари Линекер прокомментировал победу сборной Германии новой версией своей крылатой фразы.