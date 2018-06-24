Тойвонен: это будет тяжёлая ночь для сборной Швеции

Нападающий сборной Швеции Ула Тойвонен прокомментировал поражение от национальной команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Это будет тяжёлая ночь для всех нас. Но завтра мы проснёмся и полностью сконцентрируемся на матче с Мексикой», — приводит слова Тойвонена пресс-служба ФИФА.

Ранее сообщалось, что сборная Германии в меньшинстве обыграла Швецию в матче ЧМ-2018.