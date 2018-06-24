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Тойвонен: это будет тяжёлая ночь для сборной Швеции
24 июня 2018, 00:15
Нападающий сборной Швеции Ула Тойвонен прокомментировал поражение от национальной команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Это будет тяжёлая ночь для всех нас. Но завтра мы проснёмся и полностью сконцентрируемся на матче с Мексикой», — приводит слова Тойвонена пресс-служба ФИФА.
Ранее сообщалось, что сборная Германии в меньшинстве обыграла Швецию в матче ЧМ-2018.
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