Сборные Японии и Сенегала сыграли вничью в матче ЧМ-2018

Сборные Японии и Сенегала завершили вничью матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

Сенегал вышел вперёд уже на 11-й минуте благодаря голу Садио Мане. На 34-й минуте Такаси Инуи сравнял счёт в противостоянии.

Во втором тайме сборная Сенегала вновь повела в счёте после гола Муссы Ваге, но спустя семь минут Кэйсукэ Хонда восстановил паритет.

В заключительном туре группового этапа Япония сыграет с Польшей, а Сенегал — с Колумбией.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча