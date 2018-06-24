Разминка для Англии, ожидание гола от Левандовски и «матч жизни» в Казани: анонс 11-го игрового дня ЧМ-2018

В одиннадцатый день чемпионата мира по футболу сборная Англии может обеспечить себе попадание в плей-офф в случае победы над Панамой. В рамках группы H Колумбия и Польша сразятся за победу в Казани после поражений в первом туре, а Сенегал померится силами с Японией.

Англия — Панама (15:00, Нижний Новгород)

Откроется игровой день матчем между Англией и Панамой в Нижнем Новгороде. Британцы вслед за соперниками по группе бельгийцами должны спокойно обеспечить себе путёвку в плей-офф. В случае победы «трёх львов» в квартете G будут сняты все вопросы, а матчи последнего тура по сути превратятся в товарищеские.

Однако сбрасывать со счетов Панаму не стоит. Команда впервые в истории приехала на чемпионат мира и просто получает удовольствие от происходящего. Наставник команды Эрнан Дарио Гомес оставался на позитиве даже после разгрома от Бельгии и радовался тому, что его подопечные не пропустили шесть-семь мячей.

Если команда уступит Англии её никто не упрекнёт. Если же отберут очки у одного из грандов мирового футбола — станут героями.

Сами англичане готовились к матчу с аутсайдером, совмещая приятное с полезным. Так, главный тренер команды Гарет Саутгейт отвёз своих подопечных в Эрмитаж (британцы проживают в Курортном районе Санкт-Петербурга), а в другой день футболисты поплавали в бассейне на надувных единорогах. Сам же Саутгейт на одной из пробежек умудрился травмировать плечо.

Впрочем, куда сильнее специалиста расстроило, что уже за пару дней до матча с Панамой в английской прессе появился стартовый состав его команды.

«Конечно, если мы даём сопернику возможность узнать стартовый состав команды на игру, это проблема для нас. И я думаю, наши средства массовой информации должны решить, хотят ли они помогать своей команде или нет», — приводит слова Саутгейта AFP.

Данный факт не должен помешать англичанам одержать победу, а Гарри Кейн, оформивший дубль в игре с Тунисом, постарается догнать в гонке бомбардиров турнира Криштиану Роналду с Ромелу Лукаку.

Япония — Сенегал (18:00, Екатеринбург)

Мало кто перед началом турнира мог предположить, что сборные Японии и Сенегала начнут чемпионат с побед, однако именно это в первом туре произошло. Азиаты обыграли Колумбию с Радамелем Фалькао, Хамесом Родригесом и прочими звёздами в составе, а африканцы остановили Польшу с Робертом Левандовски.

Во втором туре команды сразятся за промежуточное лидерство в группе. А в случае если в другом матче группы поляки и колумбийцы разойдутся миром, победитель встречи в Екатеринбурге гарантирует себе попадание в плей-офф. При этом японцы могут выйти из группы на мундиале впервые за восемь лет, а сенегальцы — за 16.

Собственно, первое же участие «Львов Теранги» на чемпионате мира в 2002-м обернулось фурором. Они сенсационно добрались до четвертьфинала, а там лишь в дополнительное время уступили Турции, едва не став первой африканской командой в истории, пробившейся в полуфинал ЧМ.

Одним из главных действующих лиц того коллектива был цепкий опорник Алиу Сиссе. Теперь он возглавляет сборную своей страны и передаёт подопечным бесценный опыт. Болельщики же обратили внимание на экстравагантный внешний вид специалиста и сошлись на том, что Сиссе больше напоминает хип-хоп исполнителя, чем тренера.

Что касается истории личных встреч, то пути Сенегала и Японии пересекались лишь дважды и оба раза их матчи носили статус товарищеских. Для азиатов эти игры получились не слишком удачными. В 2001-м они уступили — 0:2, а спустя два года — 0:1. Правда, Сиссе участие в обоих матчах не принимал.

Aliou Cissé: Easily the most GIFable coach at this World Cup.pic.twitter.com/SpcDA3dSYo — Grant Wahl (@GrantWahl) 19 июня 2018 г.

Польша — Колумбия (21:00, Казань)

В другом матче группы H встретятся Польша и Колумбия. Обе команды после поражений в первом туре оказались прижаты к стенке и будут бороться за победу. Особенно жёстко на стартовую неудачу отреагировали в Колумбии. После поражения от Японии в адрес полузащитника Карлоса Санчеса, который был удалён на первых минутах, стали поступать угрозы.

Их можно было бы не воспринимать серьёз, если бы не трагедия с другим футболистом колумбийской команды Андреасом Эскобаром, который после решающего автогола на ЧМ-1994 был застрелен.

В Польше поражение своей команды тоже восприняли болезненно. Команда впервые за 12 лет пробилась на мундиаль, и болельщики ждали от неё большего, тем более после выхода в четвертьфинал на Евро-2016. Теперь у бело-красных не остаётся иного выхода, кроме как обыгрывать Колумбию. Главным действующим лицом в составе поляков должен, наконец, стать Роберт Левандовски. Для него этот чемпионат мира дебютный, но в игре с Сенегалом отличиться форварду «Баварии» так и не удалось.

А в составе колумбийцев есть свой звёздный нападающий Радамель Фалькао. Для него следующий гол за сборную станет юбилейным 30-м.

Польша и Колумбия в России встретятся в седьмой раз в истории. Предыдущие пять игр из шести носили товарищеский характер и лишь одна официальный. В 1972-м команды пересеклись на Олимпийских играх в Мюнхене, и европейская дружина разгромила соперника — 5:1.

Затем поляки дважды подряд обыграли соперника в контрольных встречах. А вот последние три очных матча завершились победами Колумбии.