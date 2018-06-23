Овечкин остался без тренера, Василевский — без «Везины»: итоги недели для российских звёзд НХЛ

Менеджмент «Вашингтон Кэпиталз» не смог договориться об условиях нового контракта с теперь уже бывшим главным тренером команды Барри Тротцем, под руководством которого Александр Овечкин впервые в профессиональной карьере завоевал Кубок Стэнли. Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский проиграл в споре за награду лучшему вратарю сезона — «Везина Трофи», а Артемий Панарин может покинуть «Коламбус Блю Джекетс».

«Вашингтон» не удержал тренера-чемпиона

Несмотря на то, что контракт Барри Тротца с «Вашингтоном» истекал 30 июня, никто не мог предположить, что столичный коллектив решится на серьёзные перестановки на тренерском мостике. В сезоне-2017/18 специалист сделал то, что ранее не удавалось ни одному из его предшественников — привёл «Кэпиталз» к первому в истории организации Кубку Стэнли. Казалось, что договориться о продлении сотрудничества сторонам не составит особого труда. Ведь пропагандируемая канадцем система игры великолепно показала себя в плей-офф как на фоне мастеровитого «Питтсбурга», так и с отчаянно смелым «Вегасом». Поэтому в клубе просто не могли быть недовольны его работой.

Но Тротц, ко всеобщему удивлению, ушёл, и впервые за 24 года клуб, являющийся действующим чемпионом лиги, вынужден подыскивать нового наставника сразу же по окончании триумфального плей-офф. Причина возникновения столь парадоксальной ситуации в стане «Кэпиталз» на редкость банальна — деньги. Тренер, по словам генерального менеджера клуба Брайана Маклеллана, претендовал на соглашение с окладом примерно в $5 млн в год, что «Вашингтон» не мог себе позволить.

При всём желании, требования Тротца нельзя назвать неоправданными: даже если бы столичный коллектив пошёл на невыгодную, по мнению его руководства, сделку, 55-летний канадец и близко не стал бы самым высокооплачиваемым тренером НХЛ. Вот уже три года ориентиром для всех заокеанских специалистов является договор Майка Бэбкока, зарабатывающего в «Торонто» примерно $6,25 млн в год — что в четыре с лишним раза больше его прежнего оклада в «Вашингтоне».

По информации СМИ, в настоящее время главным претендентом на вакантную должность является Тодд Рейрден, входивший в тренерский штаб Тротца на протяжении всех четырёх лет, которые тот возглавлял столичный коллектив. За плечами 46-летнего американца нет действительно успешной карьеры игроква (в общей сложности он провёл 183 матча за «Сент-Луис», «Атланту», «Финикс» и «Эдмонтон»), зато он уже давно тренирует на высоком уровне. Специалист работает в лиге с 2010 года, когда ему была предложена должность ассистента Дэна Байлсмы в «Питтсбурге».

Любопытно, что лидер и капитан «Вашингтона» Овечкин уже выразил публичную поддержку Рейрдену, отметив, что специалист пользуется большим уважением в раздевалке команды. Впрочем, новоиспечённый обладатель Кубка Стэнли, по его собственным словам, не намерен вмешиваться в процесс поиска нового наставника.

Пути «Коламбуса» и Панарина расходятся?

Информация заокеанских инсайдеров о том, что «Блю Джекетс» рассматривают возможность обмена своего ведущего форварда, большим сюрпризом не стала. Уже через год Артемий Панарин становится неограниченно свободным агентом, и коллектив из Огайо просто обязан изучить спрос на россиянина перед тем, как принять решение относительно его будущего. И уж тем более не допустить его ухода летом 2019 года безо всякой компенсации.

Финский генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен был вынужден засуетиться ещё и потому, что прямо сейчас Панарин якобы не готов вести диалог о продлении сотрудничества с организацией, ни разу за 17 сезонов своего существования не выигрывавшей серию плей-офф. Желание 26-летнего нападающего реально бороться за Кубок Стэнли вместо того, чтобы наблюдать со стороны, как свою мечту осуществляют другие его соотечественники, понятно — ведь на данный момент список командных наград хоккеиста за океаном совершенно пуст.

СМИ утверждают, что интерес со стороны других клубов к Панарину огромен — «Блю Джекетс» моментально получили несколько предложений об обмене с его участием, и сделка может состояться уже в процессе драфта НХЛ, который начнётся в Далласе ранним утром 23 июня по московскому времени. В этом нет ничего удивительного: не каждый день на рынке оказываются игроки, набирающие в среднем более одного очка за матч регулярного чемпионата (в минувшем сезоне Артемий записал себе в актив 82 балла в 81 встрече) и вместе с тем ещё достаточно молодые, чтобы прогрессировать в будущем.

Василевский остался без «Везина Трофи»

Журналисты, эксперты и генеральные менеджеры, определяющие обладателей индивидуальных наград по итогам сезона, не оценили по достоинству вклад отечественных хоккеистов в результаты своих команд. Единственным россиянином, пополнившим список личных достижений на торжественной церемонии, состоявшейся в минувшую среду в Лас-Вегасе, стал Овечкин — нападающему «Вашингтона» вручили уже седьмой в карьере «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

Россиян было исключительно мало даже среди номинантов: только представитель «Тампа-Бэй» Андрей Василевский претендовал на награду лучшему голкиперу лиги. Но повторить достижение Сергея Бобровского — единственного отечественного обладателя «Везина Трофи» — 23-летнему хоккеисту не удалось. По итогам голосования он остался третьим, существенно уступив и получившему приз финну Пекке Ринне из «Нэшвилл Предаторз», и канадцу Коннору Хеллебайку из «Виннипег Джетс», финишировавшему вторым. Ни один из генеральных менеджеров, принимавших участие в опросе, не поставил стража ворот «Лайтнинг» на первое место, несмотря на шикарный результат коллектива из Флориды в регулярном чемпионате (113 набранных очков стали новым рекордом клуба) и выдающиеся статистические показатели самого Василевского, одержавшего 44 победы в 64 матчах и восемь раз отыгравшего на ноль.

Церемония вручения трофеев, что закономерно, прошла под знаком «Голден Найтс» — представители первого в истории клуба-новичка НХЛ, дошедшего до финала Кубка Стэнли, удостоились сразу четырёх индивидуальных наград. Жерар Галлан был признан лучшим тренером сезона, Джордж Макфи — лучшим генеральным менеджером, нападающий Вильям Карлссон получил «Леди Бинг Трофи» за джентльменское поведение, а защитник Дерек Энгелланд был отмечен призом имени Марка Мессье как хоккеист, демонстрирующий лидерские качества на льду и оказывающий большое влияние на сообщество за его пределами. Таким образом лига поощрила альтернативного капитана «рыцарей» за помощь в преодолении последствий стрельбы в Лас-Вегасе, случившейся за несколько дней до дебютного матча клуба из городе в сильнейшей лиге планеты.

Среди других лауреатов следует выделить двух форвардов — Тэйлора Холла из «Нью-Джерси» и Коннора Макдэвида, представляющего «Эдмонтон». Первый был признан самым ценным игроком сезона по версии журналистов, что, между прочим, ранее не удавалось ни одному игроку «Девилз» (даже легендарному голкиперу Мартину Бродёру), а второй был назван лучшим самими хоккеистами, несмотря на то, что «Ойлерз» даже не попали в плей-офф.

Мероприятием в Лас-Вегасе НХЛ официально завершила сезон-2017/18, а уже 1 июля в лиге официально откроется рынок свободных агентов. Одной из главных его интриг является будущее олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука, возвращающегося за океан в надежде всё-таки завоевать Кубок Стэнли — единственный трофей, отделяющий его от вхождения в «Тройной золотой клуб». Выдающийся бомбардир имеет право заключить соглашение с любой организацией, и претендентов на него хватает. Главная задача 35-летнего россиянина — не ошибиться с выбором, ведь его долгая и успешная профессиональная карьера постепенно подходит к концу.