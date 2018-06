Купание в фонтане, встреча с Иванкой Трамп и вечеринка за $100 тысяч: как Овечкин отмечает победу в Кубке Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после своей первой победы в Кубке Стэнли вместе с партнёрами по команде устроил в одном из клубов Лас-Вегаса вечеринку, которая обошлась им в $100 тысяч. Также они посетили матч бейсболистов из «Вашингтон Нэшионалс», искупались в фонтане и пообщались с дочерью президента США Иванкой Трамп. Как Овечкин празднует чемпионство — в материале RT.

8 июня Александр Овечкин осуществил мечту каждого профессионального хоккеиста в мире и поднял над головой Кубок Стэнли. На протяжении 13 лет российский форвард шёл к этой цели, попутно коллекционируя индивидуальные награды, но командный успех так и оставался для него недостижимым. В финале плей-офф «Вашингтон Кэпиталз», ведомый своим капитаном, Евгением Кузнецовым и Брэйденом Холтби, переиграл главную сенсацию сезона — команду-дебютанта НХЛ «Вегас Голден Найтс» и впервые в истории стал обладателем главного трофея североамериканской лиги.

Ближайшие недели в жизни Овечкина будут всецело посвящены празднованию долгожданного триумфа. Оно началось ещё на льду арены T-Mobile и в раздевалке, где спортсмены обливались шампанским и распевали легендарную композицию группы Queen — We are the champions, и продолжилось в клубном автобусе. Александр ни на секунду не расставался с заветным кубком и выкрикивал имя своего соотечественника и экс-хоккеиста «Нью-Джерси Девилз» Ильи Ковальчука.

Торжественные мероприятия продолжились в одном из заведений Лас-Вегаса — города, в котором «Кэпиталз» и оформил долгожданное чемпионство. Хоккеисты во главе с Овечкиным направились в ночной клуб Hakkasan, где до глубокой ночи продолжали отмечать победу в Кубке Стэнли в компании диджея Tiësto. Сам россиянин не только неустанно носил за собой трофей, но и поучаствовал непосредственно в шоу. Капитан «Вашингтона» провёл некоторое время за диджейским пультом в компании известного музыканта и даже позволил тому прикоснуться к призу.

По сообщениям американской прессы, Овечкин в компании своей супруги Анастасии Шубской покинул заведение около 2:35 ночи, но его партнёры по команде провели там ещё несколько часов. Так, защитник клуба Джон Карлсон был замечен покидающим клуб примерно в пять утра. Причём в этот момент почётный трофей находился именно у американского защитника.

По информации TMZ, хоккеисты потратили за этот вечер около $100 тыс., которые любезно выплатило руководство команды.

Победа в Кубке Стэнли превратила Овечкина в самого популярного спортсмена в США. По возвращении в столицу Александр и его партнёры по команде были приглашены на матч местной бейсбольной команды «Вашингтон Нэшионалс», а россиянину были доверено право произвести символический бросок мяча. Забавно, что самому ценному игроку плей-офф НХЛ это удалось лишь со второй попытки. В первый раз снаряд улетел немного дальше и угодил в маскота клуба.

«Слишком взволнован, чересчур сильно. Попробую исполнить получше», — сказал Овечкин после неудачного броска.

При этом наставник «Кэпиталз» Барри Тротц, который также присутствовал на стадионе, заявил, что решение Овечкина бросить мяч второй раз вызвало у него гордость.

«Что мне понравилось, так это то, что он попросил повторить бросок. И это было, возможно, немного символично, учитывая то, как у него всё сложилось в карьере. Вместо того чтобы остановиться на этом, он сказал: «Нет, дайте мне попробовать ещё раз». И со второй попытки получилось гораздо лучше. Я очень горжусь им», — цитирует Тротца ESPN.

Ещё перед игрой хоккеисты «Вашингтона» провели забавную пресс-конференцию, на которой пошутили над своим капитаном.

Говоря об Овечкине, Бекстрём заявил, что «русская машина никогда не ломается».

Однако защитник Джон Карлсон пошутил, что это уже произошло.

«Я уже ломаюсь. Не знаю, что мы будем сейчас делать. Пойду туда, куда пойдут ребята. Я сейчас просто ношу кубок», — ответил Овечкин.

Примечательно, что до нынешнего сезона «Кэпиталз» и «Нэшионалс» являлись братьями по несчастью: за более чем 40-летнюю историю ни один из клубов ни разу не становился чемпионом своей лиги. При этом бейсбольный клуб был образован на пять лет раньше хоккейного — в 1969 году. Возможно, именно «визит» Кубка Стэнли принесёт ему удачу и позволит прервать несчастливую серию спустя 50 лет после основания.

Но если «Нэшионалс» только предстоит одержать свою первую победу в истории, то Овечкин и его партнёры по команде уже добились этого и не собираются прекращать праздничные мероприятия. Так, 10 июня, спортсмены отправились в столичный парк Джорджтаун, где сначала окунули своего капитана в заполненный шампанским Кубок Стэнли, а после дружно искупались в фонтане. Как всегда, в центре внимания оказался Александр, а компанию ему составили его партнёр по звену Том Уилсон, форвард Ти Джей Оши и голкипер Брэйден Холтби. Всё действие происходило на глазах у десятков фанатов «Вашингтона». Россиянин снял с себя футболку, несколько раз отжался, после чего попал в объятия своих товарищей по коллективу.

Here's a closer shot if you're interested pic.twitter.com/r58vpkBjTs — Kelsey G. (@KGras13) 9 июня 2018 г.

Однако и на этом празднование не завершилось. Спортсмены решили провести вечер в местном кафе, где неожиданно встретились с Иванкой Трамп и её супругом Джаредом Кушнером. Дочь президента США сначала немного пообщалась со спортсменами, а после сделала с ними совместное фото. А завершилось посещение заведения традиционным распитием шампанского из Кубка Стэнли и общением с фанатами.

Видимо, теперь не стоит сомневаться, что «Вашингтон Кэпиталз» повторит судьбу «Питтсбург Пингвинз» и посетит Белый дом. Причём ранее глава американского государства Дональд Трамп уже прокомментировал возможный визит столичных хоккеистов.

«Думаю, у нас здесь (в Белом доме. — RT) будут «Кэпиталз». Вы знаете моё отношение: если они хотят тут появиться — а это самое замечательное место на земле, — то я здесь. А если нет, то и не надо», — приводит слова Трампа NBC Sports.