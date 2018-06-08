«Это просто невероятно»: Овечкин, Кузнецов и Орлов в составе «Вашингтона» завоевали первый в истории клуба Кубок Стэнли

В пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:3 и завоевал первый в истории клуба Кубок Стэнли. Капитан столичного коллектива Александр Овечкин был признан самым ценным игроком поединков на вылет, а его соотечественник Евгений Кузнецов, набравший 32 очка, стал лучшим бомбардиром.

В Вегас «Вашингтон» возвращался явным фаворитом финальной серии плей-офф НХЛ. После поражения в стартовом поединке противостояния с «Голден Найтс» столичный коллектив одержал три уверенные победы и не позволил подопечным Жерара Галлана прийти в себя после гениального спасения Брэйдена Холтби, укравшего у дебютантов лиги овертайм во второй встрече. Актуальным накануне пятой игры оставался только один вопрос — как быстро «Кэпиталз» добьют своего противника и завоюют первый в истории клуба Кубок Стэнли.

Подопечные Барри Тротца закрыли серию на выезде — что как раз в духе нынешнего «Вашингтона», одержавшего 10 из 16 побед в триумфальном розыгрыше плей-офф за пределами домашнего льда. Более того, по ходу исторического матча Овечкину и его товарищам пришлось отыгрываться: по итогам двух периодов «рыцари» лидировали со счётом 3:2, но пропустили две безответные шайбы в заключительной двадцатиминутке и были вынуждены капитулировать не только в масштабах отдельно взятой встречи, но и сезона в целом.

Несгибаемый характер стал, пожалуй, главной составляющей кубкового успеха «Кэпиталз», шедших к вожделенному трофею с 1974 года. По ходу каждой серии завершившегося розыгрыша плей-офф столичный коллектив обязательно уступал в счёте, а в финале Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и вовсе стоял на вылет, проигрывая 2:3 после пятого поединка. Но раз за разом оказываясь в затруднительном или вовсе критическом положении, «Вашингтон» обязательно находил из него выход — достаточно вспомнить хотя бы серию с принципиальнейшим противником в лице «Питтсбург Пингвинз», которого команда прошла впервые с момента выбора Овечкина на драфте.

Российский капитан «Вашингтона» провёл более чем достойный плей-офф с сугубо игровой точки зрения, набрав 27 очков в 24 матчах и с 15 шайбами в активе и став его лучшим снайпером (по этому показателю Александр, кстати, установил новый рекорд клуба, превзойдя достижение Джона Дрюса 28-летней давности). Но «Конн Смайт Трофи», награду самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли, он получил по другой причине — в своём 13-м сезоне в сильнейшей лиге планеты «Великая восьмёрка» вывел на принципиально новый уровень собственные лидерские качества и вдохновлял партнёров на свершения, даже находясь на скамейке запасных.

Кроме того, менеджменту «Кэпиталз» впервые в новом тысячелетии удалось создать по-настоящему сбалансированную и глубокую по составу команду, способную «выстрелить» именно в поединках на вылет. Да, свой бомбардирский счёт в пятом матче финала с «Вегасом» пополнили и Овечкин, реализовавший численное преимущество во втором периоде, и Евгений Кузнецов, отметившийся результативной передачей. Но показательно другое — каждую из четырёх шайб в ворота Марка-Андре Флёри, провалившего противостояние со столичным коллективом, отправили представители разных звеньев. О таком столичный коллектив трёх- или четырёхлетней давности мог только мечтать.

Закономерно, что главными героями 20-минутного отрезка, принёсшего «Вашингтону» долгожданный Кубок Стэнли, стали как раз те хоккеисты, вклад которых в чудесное преображение дружины Тротца в сезоне-2017/18 раньше было принято недооценивать. Судьбоносные броски Деванте Смита-Пелли и Ларса Эллера при всём желании нельзя назвать эффектными и тем более шедевральными — канадец и датчанин просто доигрывали эпизоды до конца, чего бы это ни стоило. Но суммарно за весь плей-офф два представителя нижних звеньев (четвёртого и третьего соответственно) забросили всего на одну шайбу меньше, чем Овечкин.

Звёздный голеадор «Кэпиталз» наконец-то получил достойную поддержку, которой ему отчаянно не хватало в былые времена. А потому и стал первым российским капитаном в истории НХЛ, поднявшим над головой Кубок Стэнли. «Это просто невероятно, у меня нет слов. Все эти 13 лет я верил, что мне удастся завоевать кубок», — сказал Александр сразу же после финальной сирены, готовясь принять участие в самой главной церемонии награждения в карьере и жизни.

Его соотечественник Кузнецов в пятом поединке находился в тени — нанёс всего два броска по воротам Флёри (это, например, меньше, чем у номинально силового нападающего Смита-Пелли) и выиграл всего 25% дуэлей на точке вбрасывания, где соперники оказались совершенно равны. Что, впрочем, не помешало воспитаннику челябинского хоккея третьим среди отечественных хоккеистов завершить розыгрыш Кубка Стэнли в статусе его самого результативного игрока. Набрав в общей сложности 32 очка, Евгений повторил достижение Сергея Фёдорова и Евгения Малкина, выигрывавшего бомбардирскую гонку в плей-офф дважды, в 2009 и 2017 годах.

Также будет выгравировано на Кубке Стэнли имя Дмитрия Орлова. Уроженец Новокузнецка не был эталоном надёжности ни в серии с «Голден Найтс», ни в постсезоне вообще, допустив несколько серьёзных ошибок. Доверие тренерского штаба 26-летний защитник тем не менее не растерял, и его игровое время по ходу финальной серии ни разу не опустилось ниже отметки в 20 минут.

Любопытно, что все три россиянина, впервые в карьере завоевавшие Кубок Стэнли, уже являются чемпионами мира — то есть отныне они могут считаться претендентами на вхождение в число участников «Тройного золотого клуба». От попадания в элитную компанию Овечкина, Кузнецова и Орлова отделяет необходимость победы на Олимпийских играх, но о ней отечественные хоккеисты ещё успеют подумать в следующие четыре года.