«Играть рядом с Кузнецовым — привилегия»: что Овечкин и партнёры говорили после четвёртого матча финала Кубка Стэнли

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов является одним из лучших хоккеистов в мире и умеет отдавать результативные передачи, как никто другой. Так охарактеризовал своего партнёра по звену нападающий Том Уилсон. Сам уроженец Челябинска рассказал, что для него значит повторить достижение Павла Буре по количеству очков в плей-офф, а капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что сейчас получает самое большое удовольствие от хоккея.

Хоккеисты «Вашингтона» впервые в своей истории вышли вперёд в финале Кубка Стэнли и не собирались останавливаться на достигнутом. После трёх матчей подопечные Барри Тротца имели не только психологическое преимущество, но также проводили ключевой матч серии в родных стенах. В случае победы, «Кэпиталз» оставалось сделать лишь один шаг для завоевания долгожданного трофея.

В итоге «Вашингтон» сумел преобразовать эти плюсы в заброшенные шайбы и одержал победу со счётом 6:2. Но, несмотря на солидную разницу в голах, поединок получился для «столичных» не простым. «Вегас» провёл замечательный первый период и мог не раз огорчить Брэйдена Холтби, но удача в этот день была на стороне хозяев.

В очередной раз на первый план вышли российские хоккеисты. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился четырьмя результативными передачами и стал 12-м игроком в истории НХЛ, которому удавалось добиться подобных показателей в матче финальной серии плей-офф. В последний раз ассистентский покер оформил форвард «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик в далёком 1996 году.

«Сегодня мы показали хорошее выступление. Очень правильно играли. В начале у них были моменты, но мы смогли подобрать все отскоки. Когда у нас появился шанс, мы забросили первую шайбу. Это был переломный момент, мы получили необходимые эмоции», — заявил Евгений после матча.

Кузнецов стал третьим хоккеистом в истории «Вашингтона», которому удалось записать на свой счёт четыре результативных паса в плей-офф. Помимо него таким достижением могут похвастаться защитник Скотт Стивенс и форвард Андрей Николишин. Примечательно, что россиянину эта планка покорилась в 1998 году, а канадцу — в 1988 годах.

«Пасовал тем людям, которые находились в завершающей фазе атаки. Не стоит на этом зацикливаться и оставаться мыслями в прошлой игре. Необходимо фокусироваться на следующей», — отметил Кузнецов.

Однако на этом статистические достижения уроженца Челябинска не закончились. Он проводит самый лучший сезон в карьере и это весьма отчётливо демонстрируют цифры. Так, Кузнецов стал пятым игроком НХЛ в XXI веке, который смог набрать 30 и более очков в розыгрыше Кубка Стэнли. В настоящий момент на его счету 31 балл, что позволяет ему делить второе место в данном рейтинге с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и нападающим «Филадельфия Флайерз» Даниэелем Бриером. Лидирует в данном списке Евгений Малкин, который в 2009 году отметился 36 очками.

Кроме того, Кузнецов вышел на второе место по очкам в одном плей-офф среди российских хоккеистов, сравнявшись с легендарным нападающим «Ванкувер Кэнакс» Павлом Буре.

«Повторение результата Буре? Я об этом не думаю. Когда я был маленьким, то отращивал волосы как у Павла. Но само по себе достижение ничего не значит. Будет намного приятнее, если мы добьёмся результата», — признался Кузнецов.

Подобные успехи не могли не сделать Кузнецова одним из главных фаворитов на получение награды самому ценному игроку плей-офф — «Конн Смайт Трофи». Однако, судя по словам самого спортсмена, индивидуальные трофеи волнуют его в последнюю очередь.

«Беспокоюсь ли я о «Конн Смайт Трофи»? Что тебе это даст? Ничего, правильно?» — сказал Кузнецов.

Умение хоккеиста найти передачей своего партнёра отметил его напарник по звену Том Уилсон.

«Играть рядом с Кузнецовым — это привилегия. Он один из лучших игроков в мире. Очень динамичный хоккеист, который умеет находить партнёров так, как никто другой. Евгений оказывает огромное влияние на результат в каждом матче. Он говорит мне, чтобы я просто держал клюшку на льду, а он найдёт её», — рассказал Уилсон NBC.

Особо выделил действия Кузнецова и эксперт TSN Фрэнк Серавалли. По его словам, победа «Вашингтона» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли является заслугой российского нападающего.

«Кузнецов практически в одиночку обыграл «Вегас». Он был в центре всего, что «Кэпиталз» сделали в этом плей-офф. Евгений делает именно то, что ожидал от него бывший генеральный менеджер Джордж Макфи (ныне работающий в «Голден Найтс». — RT), когда драфтовал его под 26-м номером в 2010 году. Ирония в том, что Макфи смотрит на это из ложи руководства коллектива из Невады», — написал в своей колонке Серавалли.

Примечательно, что после проблем с реализацией большинства в предыдущей встрече, хоккеисты «Вашингтона» забросили половину своих шайб в неравных составах. Причём во всех результативных комбинациях принимал участие Кузнецов.

«Здорово использовали численное преимущество. Во второй домашней игре подряд действуем хорошо и правильно. Необходимо дальше показывать подобный хоккей», — заключил форвард.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин также не ушёл со льда без набранных баллов. Он выступил в роли ассистента в эпизоде с третьим голом в исполнении Деванте Смита-Пелли. Но после победы все мысли москвича были исключительно о завоевании командной награды.

«Осталась одна победа, и она самая сложная. Мы знали, что эта игра очень важна для нас. Конечно, удача сегодня нам сопутствовала, «Вегас» попал в штангу. Мы боролись, использовали свои шансы, придерживались нашей системы и плана на игру и добились результата», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Александр признался, что сейчас переживает один из самых волнительных моментов в своей хоккейной карьере.

«Да, сейчас я получаю самое большое удовольствие от хоккея. Мы все получаем удовольствие. Это великолепный момент. Наши друзья за нас болеют, город сходит с ума. Но мы концентрируемся на одной игре, одной смене за раз. Стараемся действовать просто и умно», — отметил Овечкин.

Капитан «Вашингтона» также высоко оценил действия своего соотечественника и партнёра по звену.

«Кузнецов здорово читает игру, он знает, как действовать, как распоряжаться шайбой. Когда Эллер, Бекстрём, Кузя и Бигл так играют, их сложно остановить. Мы играем в четыре звена, и это очень важно. Это ключ к нашему успеху. Мы должны продолжать наслаждаться, хорошо проводить время, не думать слишком много о том, что мы в одной победе от Кубка Стэнли. Мы ещё не сыграли свой лучший матч», — добавил Овечкин.

Пожелал удачи россиянину и легендарный шведский хоккеист Матс Сундин. Он завоёвывал золото Олимпийских игра и трижды становился чемпионом мира, но так и не смог добавить в свою коллекцию победу в Кубке Стэнли.

«Хочется, чтобы у ребят вроде Овечкина, которые давно играют в лиге, был шанс завоевать трофей. Будет здорово, если это произойдёт. Мне повезло, что я провёл 18 сезонов в НХЛ, дважды играл в финале конференции и многое узнал о хоккее. Он лидер. Это бросается в глаза в последние несколько лет. Когда мы играли против него, он редко отрабатывал назад. Сейчас он ведёт команду за собой, хочет, чтобы она победила и добилась успеха. И не только команда, но и каждый из его партнёров», — приводит слова Сундина НХЛ.

Помимо Кузнецова этот матч стал памятным для ещё одного игрока «Вашингтона». Так, Джон Карлсон повторил клубный рекорд по очкам за карьеру в плей-офф среди защитников. Американец отметился заброшенной шайбой и довёл количество набранных баллов до 54 (18 + 36). По этому показателю он сравнился со шведом Калле Юхансоном, в активе которого 12 голов и 42 паса.

Однако самым обсуждаемым моментом четвёртой встречи стал промах Джеймса Нила. В первом периоде «Вегасу» удалась отличная комбинация в большинстве, в результате которой форвард оказался в метре от практически пустых ворот соперника. Но вместо того, чтобы открыть счёт в матче, он пробил в штангу.

«О таких шансах просто мечтаешь. В девяти случаях из десяти ты в такой ситуации забьёшь. Такие моменты меняют игру. Но я не буду себя жалеть. Мы разберёмся и победим дома», — признался после матча Нил.

По словам вратаря «Вашингтона», он не сомневался, что шайба окажется в сетке после броска Нила.

«Если быть честным, то с моего ракурса казалось, что это гол», — отметил Холтби.

При этом защитник «Кэпиталз» Мэтт Нисканен согласился, что в этом эпизоде удача была на стороне его коллектива.

«Думаю, что нам откровенно повезло в первом меньшинстве. Удалось отбить их первый натиск, и это стало нашей первой большой победой в матче. А затем мы cтали атаковать, сумели забросить несколько шайб и получили преимущество», — сказал Нисканен.

Промах Нила прокомментировали и эксперты НХЛ. По словам обозревателя официального сайта лиги Дэна Розена, форварду «Вегаса» не должно было составить труда направить снаряд в сетку.

«Пять раз пересмотрели с коллегами момент. Совершенно непонятно, как можно было промахнуться. Перед Нилом были открыты все ворота!» — заявил Розен.

Теперь «Вашингтону» остаётся одержать всего одну победу для завоевания первого в истории клуба Кубка Стэнли. Однако матч пройдёт в Неваде, что серьёзно осложняет задачу подопечных Барри Тротца.

«У нас есть возможность сотворить нечто особенное, но нас ждёт самый сложный поединок, потому что с другой стороны находится очень хорошая команда, очень гордый соперник, который великолепно действует на своём льду. Впрочем, мы не боимся этого. «Вашингтон» уже доказал, что хорошо умеет играть на выезде, теперь мы собираемся поехать в Лас-Вегас и приложить все усилия для победы», — приводит слова Тротца Associated Press.

При этом наставник «Голден Найтс» Жерар Галлан похвалил своих подопечных за отличную игру в первом периоде и не стал винить в неудаче пропустившего шесть шайб голкипера Марка-Андре Флёри.

«Счёт оказался очень неприятным. Я считаю, что мы провели наш лучший период в этой финальной серии. Мы дважды попали в штангу, у нас были и другие хорошие моменты, но мы ими не воспользовались. Тем не менее, после первой 20-минутки мы не опускали руки и сказали сами себе: «Давайте и дальше работать, играть с отдачей». Ход матча мог измениться. Я повторю, по большому счёту мы смотрелись хорошо. Больше права на ошибку нет, надо готовиться к пятой игре. Игра Флёри? По крайней мере пять из шести шайб были заброшены в пустые ворота, он ничего не мог с этим сделать», — пояснил Галлан.