В шаге от Кубка Стэнли: четыре передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Вегас» и повести 3:1 в серии

В четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Вашингтон» на своём льду разгромил «Вегас» со счётом 6:2 и увеличил преимущество в противостоянии — 3:1. Главным героем поединка стал российский форвард столичного коллектива Евгений Кузнецов, отметившийся четырьмя результативными передачами. О том, как Александр Овечкин с партнёрами сделали ещё один шаг к завоеванию титула, — в материале RT.

После третьего матча финальной серии, в котором «Вашингтон» одержал довольно простую и в некоторой степени даже будничную победу, тренерский штаб «Вегаса» отважился внести изменения в состав команды. Было очевидно, что магия «рыцарей», в первый же год своего существования добравшихся до сражения за Кубок Стэнли, иссякла в противостоянии со столичным коллективом, в нынешнем виде имеющим всё необходимое для успеха в плей-офф — индивидуальное мастерство, здоровую агрессию и запредельную самоотдачу. Жерар Галлан обязан был предпринять хоть что-нибудь, чтобы остановить «Кэпиталз», а потому и бросил в бой словацкого бомбардира Томаша Татара, банально не проходившего в заявку на предыдущие встречи.

Перестановки в звеньях нападения здесь, возможно, и ни при чём, но в четвёртом матче «Голден Найтс» действительно получили шанс переломить ход серии. Гости провели качественный стартовый отрезок, оперативно заработали возможность поиграть в большинстве и создали несколько неплохих моментов, пока двухминутный штраф отбывал ведущий защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. Чуть позже совершенно непостижимым образом из убойной позиции не забил Джеймс Нил: вместо того, чтобы расстрелять сетку пустых ворот, записной снайпер умудрился попасть в штангу, причём дальнюю от себя, шокировав даже Брэйдена Холтби. Голкипер «Кэпиталз» был убеждён, что шайба побывала за линией ворот, в чём и признался после финальной сирены.

Он просто не мог поверить, что в финале Кубка Стэнли можно промахнуться из столь выгодной бросковой позиции.

Как и чудо-сэйв Холтби в концовке второго поединка серии, упущенный шанс Нила стал одним из ключевых эпизодов противостояния — ведь после него хозяева заиграли совершенно иначе и попросту смели «Вегас» со льда уже к первому перерыву, отгрузив в ворота Марка-Андре Флёри три безответные шайбы. Все они стали результатом великолепного движения хоккеистов столичного коллектива по льду, напрочь запутавших своими перемещениями оборону «рыцарей» (наиболее показательным в этом плане стал, пожалуй, гол Тома Уилсона, в одиночестве выкатившегося на чужой пятак и дождавшегося классной передачи от Евгения Кузнецова), и попросту сумасшедшей заряженности на борьбу в каждом следующем эпизоде.

Не обошлось, само собой, и без доли везения. Мини-шедевру Деванте Смита-Пелли, в совершенно нетипичной для представителя силового звена манере подработавшего шайбу коньком и расстрелявшего Флёри с весьма острого угла, предшествовал удачный для «Кэпиталз» рикошет после наброса Мэтта Нисканена на пятак. Его адресатом, по задумке защитника, должен был стать Кузнецов — но и силовой форвард справился с задачей ничуть не хуже российского «технаря».

Нельзя сказать, что «рыцари» совсем уж расклеились, получив на ровном месте 0:3 и шайбу в раздевалку (Смит-Пелли отличился за 20 секунд до сирены об окончании периода). Но прежней удали в действиях хоккеистов «Вегаса» уже не было: они атаковали владения Холтби больше по инерции и отдали «Вашингтону» вторую двадцатиминутку, даже несмотря на двукратное преимущество по броскам в створ. Единственную результативную атаку в периоде провела спецбригада хозяев, преподнеся сопернику очередной сюрприз. В левом круге вбрасывания, где в большинстве обычно располагается Александр Овечкин, оказался единственный номинальный защитник в сочетании Карлсон — и за ним почему-то никто не уследил.

По-настоящему оживить игру и возродить подобие интриги «рыцарям» удалось только в заключительном отрезке — но добиться большего, проигрывая с разницей в четыре шайбы, подопечные Галлана уже не могли. В какой-то момент у них к тому же не выдержали нервы: после шайбы Михала Кемпны в формате «четыре на четыре», которой предшествовала травма Колина Миллера, хоккеисты «Вегаса» бросили играть в хоккей, получив несколько дисциплинарных штрафов за неспортивное поведение.

Миллер, безуспешно пытавшийся сдержать Ти Джея Оши во время пятой голевой атаки «Кэпиталз», получил перелом носа в результате столкновения с форвардом хозяев и полностью выключился из игровой ситуации, исход которой предопределила идеальная передача Никласа Бэкстрема на дальнюю штангу. Но винить в таком исходе защитник «Голден Найтс» может только себя — применяя силовой приём против столь физически крепкого хоккеиста, Колин не мог не понимать, что ему будет оказано не менее жёсткое сопротивление. Тем более что действовал Оши в рамках правил.

Так или иначе, в концовке уже выигранного поединка хоккеисты «Вашингтона» получили двойной численный перевес и реализовали его силами Бретта Коннолли — ещё одного, наряду со Смитом-Пелли, невоспетого героя текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Очередной голевой пас себе в актив записал Кузнецов, оформивший в итоге ассистентский покер и ставший всего третьим исполнителем в истории «Кэпиталз», совершившим четыре результативные передачи в одном матче на вылет, после защитника Скотта Стивенса и другого российского чемпиона мира, Андрея Николишина.

Набрав четыре очка, воспитанник «Трактора» преодолел отметку в 30 баллов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли — в новом веке это удавалось только Сидни Кросби, Евгению Малкину, Даниэлю Бриеру и Логану Кутюру. Среди российских хоккеистов, выступавших в НХЛ в разное время, текущий результат Кузнецова (31 балл) уступает лишь показателю Малкина, поучаствовавшего в 36 голевых атаках «Питтсбурга» в победном для коллектива из Пенсильвании плей-офф сезона-2008/09. Неудивительно, что по окончании четвёртой встречи с «Вегасом» заокеанские журналисты спрашивали челябинца о том, готов ли он поднять над головой «Конн Смайт Трофи», награду лучшему игроку поединков на вылет.

Впрочем, для этого «Кэпиталз» необходимо выиграть всю серию — а последний шаг к историческому успеху зачастую бывает самым сложным. Ведь продолжится противостояние, пятый матч которого состоится ранним утром 8 июня по московскому времени, уже в Лас-Вегасе, и при поддержке собственных болельщиков «рыцари» сделают всё возможное, чтобы продлить серию. Вопрос лишь в том, будет ли этого достаточно: пока что столичный коллектив превосходит противника по всем параметрам и как никогда близок к тому, чтобы завоевать свой дебютный Кубок Стэнли.