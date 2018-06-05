Евгений Кузнецов стал второй звездой игрового дня в НХЛ
В четвёртом матче финальной серии с «Вегас Голден Найтс» Кузнецов сделал четыре результативные передачи.
Another #ALLCAPS 3 ⭐️'s of the game for #CapsKnights Game 4:— Washington Capitals (@Capitals) 5 июня 2018 г.
⭐️: @TJOshie77
⭐️⭐️: @Kuzya92
⭐️⭐️⭐️: @Holts170pic.twitter.com/MUR8IN5VcU
Первой звездой дня стал нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши. Он забросил одну шайбу и сделал два ассиста в матче с «Вегасом».
Третьей звездой признан голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший 28 из 30 бросков по своим воротам.
Ранее Евгений Кузнецов вышел на второе место среди россиян по набранным очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли.