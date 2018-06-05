Евгений Кузнецов стал второй звездой игрового дня в НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

В четвёртом матче финальной серии с «Вегас Голден Найтс» Кузнецов сделал четыре результативные передачи. 

Первой звездой дня стал нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши. Он забросил одну шайбу и сделал два ассиста в матче с «Вегасом».

Третьей звездой признан голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший 28 из 30 бросков по своим воротам.

Ранее Евгений Кузнецов вышел на второе место среди россиян по набранным очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить