Кузнецов вышел на второе место среди россиян по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов вышел на второе место среди россиян по набранным очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

В четвёртом матче финальной серии с «Вегас Голден Найтс» Кузнецов сделал четыре результативные передачи. В общей сложности на его счету теперь 31 очко в Кубке Стэнли — 2018. По этому показателю он догнал Павла Буре, который набрал столько же очков за «Ванкувер Кэнакс» в 1994 году.

Высшее достижение принадлежит российскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину, который в 2009 году дошёл до отметки в 36 очков.

Ранее Кузнецов стал пятым хоккеистом в XXI веке, набравшим 30 очков в Кубке Стэнли.

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