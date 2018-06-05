Кузнецов стал пятым хоккеистом в XXI веке, набравшим 30 очков в Кубке Стэнли

Короткая ссылка
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал четыре результативные передачи в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Таким образом, Кузнецов набрал 31 очко (12 голов и 19 передач) в 23 матчах игр на вылет в нынешнем сезоне. Он стал пятым хоккеистом в XXI веке, кто преодолел отметку в 30 баллов. 

В 2009 году рубеж преодолели нападающие «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (36 очков) и Сидни Кросби (31), в 2010-м — форвард «Филадельфия Флайерз» Даниэль Бриер (31), в 2016-м — форвард «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр (30).

Всего за историю лиги Кузнецов стал 20-м игроком с подобным достижением.

Ранее четыре очка Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить