Кузнецов стал пятым хоккеистом в XXI веке, набравшим 30 очков в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал четыре результативные передачи в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Таким образом, Кузнецов набрал 31 очко (12 голов и 19 передач) в 23 матчах игр на вылет в нынешнем сезоне. Он стал пятым хоккеистом в XXI веке, кто преодолел отметку в 30 баллов.

В 2009 году рубеж преодолели нападающие «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (36 очков) и Сидни Кросби (31), в 2010-м — форвард «Филадельфия Флайерз» Даниэль Бриер (31), в 2016-м — форвард «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр (30).

Всего за историю лиги Кузнецов стал 20-м игроком с подобным достижением.

Ранее четыре очка Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).