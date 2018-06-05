Четыре очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Вегас» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли

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«Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Вашингтона» голами отметились Ти Джей Оши (10-я минута), Том Уилсон (17), Деванте Смит-Пелли (20), Джон Карлсон (36), Михал Кемпни (54) и Бретт Коннолли (59). Российский нападающий Евгений Кузнецов записал на свой счёт четыре результативные передачи. 

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал одну результативную передачу. 

У «Вегаса» шайбы забросили Джеймс Нил (46) и Райлли Смит (53). 

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Вашингтона». Следующая игра состоится 8 июня на домашнем льду «Вегаса».

Ранее экс-игрок «Сент-Луис Блюз» олимпийский чемпион Виталий Прохоров заявил, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является главным кандидатом на «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

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