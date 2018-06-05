Овечкин прокомментировал победу над «Вегасом»

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал крупную победу над «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы знали, что эта игра очень важна для нас. Конечно, удача сегодня нам сопутствовала: «Вегас» попал в штангу. Мы боролись, использовали свои шансы, придерживались нашей системы и плана на игру и добились результата», — приводит слова Овечкина «Чемпионат» со ссылкой на эфир NHL Network.

Капитан «Вашингтона» отметил, что он, как и партнёры по команде, получает самое большое удовольствие от хоккея. По его словам, это великолепный момент, когда друзья поддерживают команду, а «город сходит с ума».

«Мы должны продолжать наслаждаться, хорошо проводить время, не думать слишком много о том, что мы в одной победе от Кубка Стэнли. Мы ещё не сыграли свой лучший матч», — заключил Овечкин.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал второй звездой игрового дня в НХЛ.

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