Четыре передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» одержать третью победу над «Вегасом» в финале плей-офф НХЛ

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В четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 6:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились форварды Ти Джей Оши, Том Уилсон, Деванте Пелли-Смит и Бретт Коннолли, а также защитники Джон Карлсон и Михал Кемпны. Российский нападающий столичного коллектива Евгений Кузнецов записал себе в актив четыре голевые передачи.

Этот успех позволил «Кэпиталз» удвоить преимущество в серии до четырёх побед одной из команд — 3:1. Пятый поединок противостояния состоится утром в пятницу, 8 июня, по московскому времени, и в случае победы в нём «Вашингтон» впервые в клубной истории станет обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что эксперт телеканала TSN Фрэнк Серавалли назвал Кузнецова и его партнёра по «Кэпиталз» Александра Овечкина «большой красной машиной».

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