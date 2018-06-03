Эксперт TSN назвал Овечкина и Кузнецова новой «большой красной машиной»
«Звёзды «Вашингтона» сыграли ключевую роль. Овечкин и его партнёр по звену Евгений Кузнецов — новая «большая красная машина» — забили первые два гола, после чего Деванте Смит-Пелли забросил третью шайбу «для страховки», — написал Серавалли в своей колонке.
Он отметил, что Овечкин является лицом столичного клуба и продолжает им быть в течение текущего розыгрыша плей-офф. По словам Серавалли, россиянин показывает невероятный энтузиазм и необузданную радость на льду.
«Он играл в матче номер три так, как будто это седьмая игра», — подчеркнул Серавалли.
Ранее Овечкин прокомментировал победу своей команды в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.