Эксперт TSN назвал Овечкина и Кузнецова новой «большой красной машиной»

Эксперт TSN Фрэнк Серавалли оценил игру российских нападающих «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова в третьем матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».

«Звёзды «Вашингтона» сыграли ключевую роль. Овечкин и его партнёр по звену Евгений Кузнецов — новая «большая красная машина» — забили первые два гола, после чего Деванте Смит-Пелли забросил третью шайбу «для страховки», — написал Серавалли в своей колонке.

Он отметил, что Овечкин является лицом столичного клуба и продолжает им быть в течение текущего розыгрыша плей-офф. По словам Серавалли, россиянин показывает невероятный энтузиазм и необузданную радость на льду.

«Он играл в матче номер три так, как будто это седьмая игра», — подчеркнул Серавалли.

Ранее Овечкин прокомментировал победу своей команды в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.