Овечкин: у нас с Кузнецовым одинаковая школа хоккея, тем более разговариваем на одном языке

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».

«Самое главное — выиграли. Идём дальше, важная игра впереди. У нас с Кузей одинаковая школа хоккея, тем более разговариваем на одном языке», — приводит слова Овечкина официальный сайт лиги.

Россиянин отметил, что ему всё равно, с кем играть, с Кузнецовым или Никласом Бекстрёмом, так как у него хорошее взаимопонимание со всеми.

«Какой гол был ключевым? Всё важно было — после гола Диво как гора с плеч упала, мы понимали, что они ничего не смогут сделать, потому что мы будем сражаться и биться», — добавил Овечкин.

Ранее тренер «Вашингтона» заявил, что Овечкин задал тон третьему матчу финала Кубка Стэнли.

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