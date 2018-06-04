«Отдал бы Овечкину приз самого ценного хоккеиста»: Прохоров о финале Кубка Стэнли и роли Кузнецова в «Вашингтоне»

В нынешнем сезоне форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов смог перейти на новый уровень, но награду как самый ценный игрок плей-офф больше заслужил Александр Овечкин. Такое мнение в интервью RT выразил олимпийский чемпион по хоккею Виталий Прохоров. Экс-хоккеист «Сент-Луис Блюз» также прокомментировал ошибки защитника Дмитрия Орлова в финале Кубка Стэнли и объяснил, за счёт чего подопечным Барри Тротца удалось выйти вперёд в серии с «Вегас Голден Найтс».

— «Вашингтон» уступил «Вегасу» в первой встрече, зато потом одержал победы в двух матчах подряд. Что позволило «Кэпиталз» переломить ход в серии?

— Заряженность лидеров и всей команды. «Вашингтон» долго шёл к этому успеху. Коллектив сыгранный, командные связи налаживались годами. Кроме того, «Кэпиталз» выглядят заметно свежее и увереннее своих оппонентов. Особенно приятно, что именно российские хоккеисты забивают и помогают обеспечивать результат. Очень рад за них.

— Не начинает ли ощущаться разница в классе между «Вашингтоном» и «Вегасом»?

— В «Голден Найтс» собраны игроки среднего уровня, но все они предельно мотивированны и заряжены. Работают по отлаженной схеме. Но в ключевых моментах на первый план выходит мастерство отдельных исполнителей. В данном случае преимущество на стороне подопечных Барри Тротца. Им удаётся сохранять холодную голову и концентрацию в решающих эпизодах встречи.

— Нет такого впечатления, что у «Вегаса» закончился кураж и постепенно начинает сказываться тот факт, что большинство хоккеистов было собрано на драфте расширения?

— Безусловно, это заметно, когда в составе соперника выступают такие звёзды, как Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Ти Джей Оши, Никлас Бекстрём. Вместе с сильным голкипером и опытнейшими защитниками они помогают команде добиваться успеха. При этом нельзя говорить о том, что этот прорыв «Вашингтона» произошёл в одночасье.

— Поясните, что вы имеете в виду.

— На протяжении многих лет «Кэпиталз» являлись одними из лидеров НХЛ, но в противостояниях с «Питтсбург Пингвинз» им чего-то не хватало. Лидеры коллективно продолжали заниматься самосовершенствованием, и теперь мы можем видеть плоды этой работы. «Вегас» же взобрался так высоко благодаря фантастическим выступлениям Марка-Андре Флёри и игре на разрушение. Но в вопросе созидания Овечкин и компания смотрятся солиднее.

— С самого первого матча в серии стал преобладать силовой хоккей, причём иногда спортсмены действовали слишком жёстко. В первой игре пострадал Джонатан Маршессо, во второй — Кузнецов, в третьей — Брукс Орпик. Не слишком ли усердствуют противники?

— Матчи плей-офф всегда проходят в схожей манере. Спортсмены зачастую играют кость в кость и действуют на грани фола.

— Какая из команд имеет преимущество в подобном хоккее?

— Финал Кубка Стэнли — противостояние двух характеров. Спортсмены уже почувствовали вкус победы, не намерены сдаваться и будут использовать все возможные методы для достижения цели. Но не думаю, что эта силовая манера позволит ослабить «Вашингтон».

— Можно ли предполагать, что по мере приближения к решающим матчам градус жестокости будет расти?

— Безусловно. В состав «Вегаса» входят игроки, заточенные под данный стиль игры. Они готовы к этому. Но для «Вашингтона» это также не станет сюрпризом. В НХЛ нет трусов. Всё это лишь закаляет характер. Чем сильнее тебя бьют, тем жёстче ты отвечаешь.

— В последнем матче ни одна из команд ни разу не воспользовалась численным преимуществом. В решающих встречах реализация большинства становится одним из ключевых факторов. В чём проблемы «Вашингтона» и «Вегаса»?

— Разрушать всегда проще. При этом к третьему матчу обе команды достаточно изучили друг друга и знают, как действует оппонент. Поэтому удивлять противника с каждым разом становится всё сложнее.

— В этом сезоне огромного прогресса добился Кузнецов. С чем это связано?

— Когда хоккеист долгое время напряжённо работает над собой, наступает определённый момент, когда необходимо превзойти самого себя, встать на ступень выше. Евгений заслуживает похвалы. Одно дело проявлять себя в матчах регулярного чемпионата и совсем другое — в плей-офф. Он перешёл на другой уровень.

— Понятно, что именно Овечкину все желают победы в Кубке Стэнли, но не кажется ли вам, что Кузнецов сейчас является лидером «Вашингтона»?

— На мой взгляд, в столичном коллективе каждый из хоккеистов дополняет друг друга. Возможно, внимание сейчас чуть больше сконцентрировано на Евгении, но нельзя не отметить и заслуг Александра. Защитники соперников всегда стараются максимально плотно играть с Овечкиным, что развязывает руки Кузнецову. В этом сезоне он вышел из тени, но забывать о партнёрах неправильно.

— После матча Овечкин признался, что ему не столь важно, с кем играть в одном звене. Как вы считаете, без Кузнецова Александр смотрелся бы так же ярко?

— На протяжении многих лет Овечкин является одним из лучших снайперов и главных звёзд лиги. Безусловно, он не лукавит. За свою карьеру он успел поиграть с разными партнёрами и всегда добивался успеха. Александр уже давно всё доказал.

— По мнению экспертов портала NBC, именно Овечкин является главным кандидатом на «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф. — RT). Вы с этим согласны?

— Без сомнения, отдал бы ему эту награду. Овечкин провёл отличный сезон, но гораздо важнее, что ему удаётся подтверждать свой высочайший уровень мастерства на протяжении долгого времени. Взять такую планку непросто, но не опускаться ниже неё — гораздо сложнее.

— Но при этом именно Кузнецов является лучшим бомбардиром плей-офф. Это не склоняет чашу весов в его пользу?

— Об этом лучше говорить по окончании финальной серии Кубка Стэнли. И Овечкин, и Кузнецов заслужили этот трофей. Но чуть больше его достоин капитан «Вашингтона».

— Помимо двух россиян, на награду также претендует голкипер Брэйден Холтби, который в нынешнем плей-офф демонстрирует блистательную игру. При этом ранее он не был так стабилен. Как вы считаете, почему именно сейчас канадец так раскрылся?

— Несмотря на все сложности в прошлом, он не опустил руки, а продолжил работать над собой. В итоге за свой упорный труд он получил заслуженное вознаграждение. Неудивительно, что на Холтби концентрируется внимание. Он является последним рубежом обороны коллектива и наравне с Овечкиным и Кузнецовым отвечает за результат.

— Как вы считаете, Холтби сейчас входит в топ-5 голкиперов в НХЛ?

— Конечно, даже в тройку. В нынешнем сезоне сравниться с ним могут разве что Андрей Василевский и Марк-Андре Флёри.

— В финальной серии Флёри смотрится так же ярко, как и в предыдущих стадиях плей-офф?

— Он отличный голкипер, а его вдохновенная игра помогла «Вегасу» победить «Виннипег Джетс» в финале Западной конференции. Он очень часто выручал свой коллектив и продолжает делать это.

— По сравнению с Кузнецовым и Овечкиным не так ярко смотрится третий российский хоккеист «Вашингтона» — Дмитрий Орлов. В каждом из матчей его ошибка приводила к результативной атаке соперника.

— Конечно, ему необходимо играть более стабильно. Но при этом он остаётся одним из ведущих защитников клуба. Причиной его ошибок является огромное желание помочь команде, вследствие которого он немного теряет концентрацию. Орлов хочет помогать своим партнёрам в нападении, поэтому в обороне иногда допускает огрехи.

— «Вашингтон» ведёт в счёте 2:1 и играет на своём льду. По вашему мнению, четвёртый матч серии является ключевым в нынешнем противостоянии?

— Хоккеисты будут сражаться до последнего в каждом отдельно взятом поединке. Уверен, что даже если «Вегас» потерпит поражение в этом матче, то руки там никто не опустит.

— На ваш взгляд, как долго продлится серия и кто одержит победу?

— Я лишь надеюсь на то, что российские хоккеисты удачно выступят в заключительных матчах. Хотелось бы, чтобы победа досталась «Вашингтону».