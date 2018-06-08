Овечкин признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ
  • Reuters

В 24 поединках плей-офф капитан «Вашингтона» набрал 27 очков, став с 15 шайбами в активе лучшим снайпером розыгрыша Кубка Стэнли в сезоне-2017/18.

Ранее сообщалось, что «Кэпиталз» впервые в истории клуба завоевали Кубок Стэнли.

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