«Вашингтон» с Овечкиным, Орловым и Кузнецовым выиграл Кубок Стэнли

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в гостях над «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:3 в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завоевал Кубок Стэнли.

Reuters

Как передаёт ТАСС, выступающие в составе «Вашингтона» российские хоккеисты Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов впервые стали обладателями такого трофея. У «Вашингтона» шайбы забросили Якуб Врана (27), Александр Овечкин (31), Деванте Смит-Пелли (50) и Ларс Эллер (53). В составе «Вегаса» отличились Нэйт Шмидт (30), Дэвид Перрон (33) и Райлли Смит (40). Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением об Овечкине и Кузнецове.