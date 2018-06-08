«Вашингтон» с Овечкиным, Орловым и Кузнецовым выиграл Кубок Стэнли

Короткая ссылка
RT
Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в гостях над «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:3 в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завоевал Кубок Стэнли.
«Вашингтон» с Овечкиным, Орловым и Кузнецовым выиграл Кубок Стэнли
  • Reuters

Как передаёт ТАСС, выступающие в составе «Вашингтона» российские хоккеисты Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов впервые стали обладателями такого трофея.

У «Вашингтона» шайбы забросили Якуб Врана (27), Александр Овечкин (31), Деванте Смит-Пелли (50) и Ларс Эллер (53). В составе «Вегаса» отличились Нэйт Шмидт (30), Дэвид Перрон (33) и Райлли Смит (40).

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением об Овечкине и Кузнецове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить