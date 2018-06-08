«Вашингтон» с Овечкиным, Орловым и Кузнецовым выиграл Кубок Стэнли
- Reuters
Как передаёт ТАСС, выступающие в составе «Вашингтона» российские хоккеисты Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов впервые стали обладателями такого трофея.
У «Вашингтона» шайбы забросили Якуб Врана (27), Александр Овечкин (31), Деванте Смит-Пелли (50) и Ларс Эллер (53). В составе «Вегаса» отличились Нэйт Шмидт (30), Дэвид Перрон (33) и Райлли Смит (40).
Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением об Овечкине и Кузнецове.