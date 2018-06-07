Кузнецов заверил, что в «Вашингтоне» пока не думают о Кубке Стэнли

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов заверил, что партнёры по команде не думают преждевременно о завоевании Кубка Стэнли.

«В команде об этом никто не говорит (о завоевании Кубка Стэнли. — RT). Мы сфокусированы на своей игре. Конечно, где-то там в голове эта мысль сидит, но лично я пока об этом не думаю. У меня не было такого, чтобы я мысленно поднимал над головой кубок», — цитирует Кузнецова сайт НХЛ.

Он добавил, что ждёт следующего выхода на лёд, который состоится 8 июня на домашней арене «Вегаса». Начало — в 3:00 мск.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением о российских нападающих Александре Овечкине и Евгении Кузнецове.

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