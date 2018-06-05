Главный тренер «Вашингтона» поделился мнением об Овечкине и Кузнецове

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением о российских нападающих Александре Овечкине и Евгении Кузнецове.
Главный тренер «Вашингтона» поделился мнением об Овечкине и Кузнецове
  • © Chris Williams
  • globallookpress.com

«Я думаю, Овечкин всегда был одной из базовых звёзд с тех пор, как пришёл в лигу. Кузнецов же — герой нового времени. Не все болельщики знают его так хорошо, как Овечкина, но теперь вы видите талант Кузи. Вы оценили величие Ови на протяжении всей его карьеры. Но я вижу, как Кузя становится всё лучше и лучше», — приводит слова Тротца пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Он также отметил прогресс Кузнецова по сравнению с первым сезоном. По словам тренера, россиянин адаптировался к требованиям североамериканского хоккея на площадках меньшего по сравнению с Европой размера.

Ранее американский эксперт Фрэнк Серавалли высоко оценил игру нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в четвёртом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс».

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