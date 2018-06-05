Американский эксперт назвал игру Кузнецова волшебством

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Американский эксперт Фрэнк Серавалли высоко оценил игру нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в четвёртом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс»
Американский эксперт назвал игру Кузнецова волшебством
  • Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов
  • Reuters

Россиянин сделал четыре результативные передачи в матче.

«В четвёртом матче Кузнецов практически в одиночку превратил «Вегас» в тыкву. Он размахивал шайбой, ассистируя партнёрам, как будто играл в видеоигру. Волшебство Кузнецова продолжилось, когда он нашёл пасом через коньки и клюшки Тома Уилсона», — цитирует Серавалли TSN.

Он вспомнил факт, что генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи задрафтовал Кузнецова в «Вашингтон» под 26-м номером в 2010 году.

«Кузнецов делает именно то, что тогда представлял себе Макфи. Ирония в том, что Макфи смотрит на это из ложи руководства «Вегаса», — написал Серавалли.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал тот факт, что он повторил достижение Павла Буре по набранным очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

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