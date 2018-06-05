Кузнецов: в детстве растил волосы, как у Буре

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал тот факт, что он повторил достижение Павла Буре по набранным очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

В плей-офф-2018 Кузнецов набрал 31 очко, так же как Буре в 1994-м.

«Я об этом не думаю. Когда я был маленьким, то растил волосы, как у Буре... Само по себе достижение ничего не значит. Будет намного приятнее, если мы добьёмся результата», — цитирует Кузнецова пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Вашингтону» осталось одержать одну победу над «Вегасом» для завоевания чемпионского титула НХЛ.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал второй звездой игрового дня в НХЛ.