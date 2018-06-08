«Настоящие звёзды» и «атакующая мощь»: что говорят в США о триумфе российских хоккеистов Овечкина и Кузнецова

В числе подвигов капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина больше не будет досадного пробела — отсутствия чемпионского перстня. Так победу клуба россиянина в финале Кубка Стэнли прокомментировали в американском издании ESPN. Успех Овечкина стал отличным ответом всем критикам, поясняет журналист телеканала CBS Sports. Газета The New York Times отмечает не только игру Овечкина, но также талант его партнёра по звену и лучшего бомбардира плей-офф Евгения Кузнецова. Не оставил без внимания успех столичной команды и президент США Дональд Трамп, назвав Овечкина «настоящей суперзвездой».

«Вашингтон Кэпиталз» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. Клуб был образован в далёком 1974-м году и до нынешнего сезона лишь раз добирался до финала плей-офф. Но в центре этой победы коллектива находится успех капитана и многолетнего лидера команды Александра Овечкина. 32-летний воспитанник московского «Динамо» дебютировал в НХЛ 13 лет назад и наконец-то смог добавить чемпионский перстень к россыпи индивидуальных наград.

Также по теме «Они прославляют российский хоккей»: как восхищались победой Овечкина и Кузнецова в Кубке Стэнли И Александр Овечкин, и Евгений Кузнецов заслуживают награды «Конн Смайт Трофи», которая вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ....

В американской прессе главное внимание также сосредоточили на личном успехе уже давно ставшего легендарным в США российского форварда. Так, по мнению обозревателя ESPN Грега Вышински, Овечкин наконец-то перестал быть одним из тех великих спортсменов, которые так ни разу и не поднимали над головой чемпионский кубок.

«Александр Овечкин — обладатель Кубка Стэнли. Он больше не Дэн Марино, Тед Уильямс или Карл Мэлоун. Он является звездой спорта с невероятными статистическими достижениями, которые больше не будет омрачать отсутствие чемпионского титула», — заявил журналист.

За свою потрясающую карьеру Овечкин трижды получал награду самому ценному игроку сезона — «Харт Трофи», а также семь раз завоёвывал приз лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги — «Морис Ришар Трофи». Кроме этого, в свои 32 года он занимает 19-е место по количеству заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата (607).

«Нельзя сказать, что Овечкину было необходимо завоевать Кубок Стэнли, чтобы подтвердить статус одного из главных талантов своего поколения или окончательно вписать своё имя в историю хоккея. Но эта победа ставит жирную точку в разговорах о недостатке у него желания, эффективности и лидерских качеств для успеха в плей-офф. Это прекращает дебаты о том, что он плохо играет в самые важные моменты. Всё это исчезло в тот момент, когда россиянин коснулся руками заветного приза», — отмечает Вышински.

Об успехе Овечкина высказался и легендарный чешский нападающий Яромир Ягр. Двукратный обладатель Кубка Стэнли и член «Тройного золотого клуба» считает, что в финальной серии с «Вегас Голден Найтс» Александр показал свою лучшую игру за последние годы.

«Давление спало. Теперь никто не будет говорить о том, что Овечкин не был чемпионом. Это невероятно. Нелегко выиграть Кубок Стэнли, но он этого по-настоящему заслуживает. В тех матчах, которые мне довелось увидеть, он показывал свой лучший хоккей за последние 10 лет», — цитирует Ягра ESPN.

По мнению журналиста CBS Sports Пита Блэкбёрна, выступление Овечкина в заключительном матче финального противостояния стало отличным ответом всем тем, кто не выказывал уважения легендарному снайперу.

«В пятницу в Лас-Вегасе Овечкин показал средний палец всем злопыхателям. И это палец был длиною в 89,5 см и весом в 15,5 кг (имеется ввиду Кубок Стэнли. — RT), который Александр высоко поднял над своей головой на арене в Лас-Вегасе и даже поцеловал. Россиянин наконец-то завоевал Кубок Стэнли, хотя многие были уверены, что этого никогда не случится. Как минимум в качестве капитана и лидера «Вашингтон Кэпиталз», — отметил Блэкбёрн.

По мнению обозревателя, впечатляющее выступление Овечкина в нынешнем розыгрыше плей-офф стало доказательством того, что капитан «Вашингтона» является одним из величайших хоккеистов современности.

«Овечкин неудачно выступает в важных матчах? В этом плей-офф он завоевал звание лучшего снайпера с 15 голами и занял второе место в гонке бомбардиров, записав на свой счёт 27 баллов. Не является хорошим лидером? Он был примером для партнёров на протяжении всего турнира и никогда не терял веру в свой коллектив. Кроме того, именно Александр обеспечил для своей команды две победы в противостоянии с «Коламбус Блю Джекетс», — отметил журналист.

Он также выразил несогласие с тем, что Овечкин является сугубо атакующим хоккеистом, но при этом неубедительно смотрится при игре в обороне.

«Он был настоящим зверем в те моменты, когда оказывался без шайбы, являясь настоящей угрозой во время форчекинга (активная игра в зоне соперника, направленная на отбор шайбы. — RT). Он завершил плей-офф с показателем полезности «+8», заблокировал 14 бросков и провёл 81 силовой приём, что является третьим показателем в лиге», — приводит факты Блэкбёрн.

журналист также акцентирует внимание на том, что Овечкина нельзя обвинять в безразличии, отмечая, что он был одним из самых мотивированных хоккеистов на протяжении всего плей-офф.

«Овечкин продемонстрировал одно из своих лучших выступлений в плей-офф. Возможно, одно из лучших в истории. И именно это стало важнейшей причиной того, что это лето кубок проведёт с хоккеистами из столицы США», — добавил обозреватель.

Между тем издание The New York Times отметило не только игру Овечкина, но также его партнёра по звену и лучшего бомбардира плей-офф Евгения Кузнецова.

«Вашингтон» справился с «Вегасом» теми же средствами, которые помогли ему пройти «Коламбус», их многолетних соперников в лице «Питтсбурга» и «Тампа-Бэй» — отличная защита, невероятная игра голкипера Холтби и огромный талант Александра Овечкина, Никласа Бекстрёма и Евгения Кузнецова», — заявил журналист издания Бен Шпигель.

По его словам, в отличие от прошлых созывов «Вашингтона», которые имели более звёздный состав, но неизменно оступались в плей-офф, этой команде удалось преодолеть сложности и добиться успеха.

«Российские звёзды — Овечкин и Кузнецов — получили мощную поддержку, которая сочетала в себе атакующую мощь и дисциплину с упорством», — добавил Шпигель.

Прогресс всего коллектива отметили и в Washington Post. По мнению Рика Мэиса, успех «Кэпиталз» сложился из множества факторов.

«Кубок Стэнли достался «Вашингтону» благодаря двум машинам по набору очков из России, превратившемуся в героя новичку, невозмутимому голкиперу, а также группе поддержки, которая в концовке сезона столкнулась с одним из главных испытаний в карьере», — заявил журналист Washington Post.

Не оставил без внимания успех столичной команды и Дональд Трамп.

«Поздравляю «Вашингтон» с великолепной игрой и победой в Кубке Стэнли. Алекс Овечкин, капитан команды, действовал впечатляюще — он настоящая суперзвезда», — написал Трамп в Twitter.