«Настоящие звёзды» и «атакующая мощь»: что говорят в США о триумфе российских хоккеистов Овечкина и Кузнецова
- Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
- Reuters
«Вашингтон Кэпиталз» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. Клуб был образован в далёком 1974-м году и до нынешнего сезона лишь раз добирался до финала плей-офф. Но в центре этой победы коллектива находится успех капитана и многолетнего лидера команды Александра Овечкина. 32-летний воспитанник московского «Динамо» дебютировал в НХЛ 13 лет назад и наконец-то смог добавить чемпионский перстень к россыпи индивидуальных наград.
В американской прессе главное внимание также сосредоточили на личном успехе уже давно ставшего легендарным в США российского форварда. Так, по мнению обозревателя ESPN Грега Вышински, Овечкин наконец-то перестал быть одним из тех великих спортсменов, которые так ни разу и не поднимали над головой чемпионский кубок.
«Александр Овечкин — обладатель Кубка Стэнли. Он больше не Дэн Марино, Тед Уильямс или Карл Мэлоун. Он является звездой спорта с невероятными статистическими достижениями, которые больше не будет омрачать отсутствие чемпионского титула», — заявил журналист.
За свою потрясающую карьеру Овечкин трижды получал награду самому ценному игроку сезона — «Харт Трофи», а также семь раз завоёвывал приз лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги — «Морис Ришар Трофи». Кроме этого, в свои 32 года он занимает 19-е место по количеству заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата (607).
«Нельзя сказать, что Овечкину было необходимо завоевать Кубок Стэнли, чтобы подтвердить статус одного из главных талантов своего поколения или окончательно вписать своё имя в историю хоккея. Но эта победа ставит жирную точку в разговорах о недостатке у него желания, эффективности и лидерских качеств для успеха в плей-офф. Это прекращает дебаты о том, что он плохо играет в самые важные моменты. Всё это исчезло в тот момент, когда россиянин коснулся руками заветного приза», — отмечает Вышински.
Об успехе Овечкина высказался и легендарный чешский нападающий Яромир Ягр. Двукратный обладатель Кубка Стэнли и член «Тройного золотого клуба» считает, что в финальной серии с «Вегас Голден Найтс» Александр показал свою лучшую игру за последние годы.
«Давление спало. Теперь никто не будет говорить о том, что Овечкин не был чемпионом. Это невероятно. Нелегко выиграть Кубок Стэнли, но он этого по-настоящему заслуживает. В тех матчах, которые мне довелось увидеть, он показывал свой лучший хоккей за последние 10 лет», — цитирует Ягра ESPN.
По мнению журналиста CBS Sports Пита Блэкбёрна, выступление Овечкина в заключительном матче финального противостояния стало отличным ответом всем тем, кто не выказывал уважения легендарному снайперу.
«В пятницу в Лас-Вегасе Овечкин показал средний палец всем злопыхателям. И это палец был длиною в 89,5 см и весом в 15,5 кг (имеется ввиду Кубок Стэнли. — RT), который Александр высоко поднял над своей головой на арене в Лас-Вегасе и даже поцеловал. Россиянин наконец-то завоевал Кубок Стэнли, хотя многие были уверены, что этого никогда не случится. Как минимум в качестве капитана и лидера «Вашингтон Кэпиталз», — отметил Блэкбёрн.
По мнению обозревателя, впечатляющее выступление Овечкина в нынешнем розыгрыше плей-офф стало доказательством того, что капитан «Вашингтона» является одним из величайших хоккеистов современности.
«Овечкин неудачно выступает в важных матчах? В этом плей-офф он завоевал звание лучшего снайпера с 15 голами и занял второе место в гонке бомбардиров, записав на свой счёт 27 баллов. Не является хорошим лидером? Он был примером для партнёров на протяжении всего турнира и никогда не терял веру в свой коллектив. Кроме того, именно Александр обеспечил для своей команды две победы в противостоянии с «Коламбус Блю Джекетс», — отметил журналист.
Он также выразил несогласие с тем, что Овечкин является сугубо атакующим хоккеистом, но при этом неубедительно смотрится при игре в обороне.
«Он был настоящим зверем в те моменты, когда оказывался без шайбы, являясь настоящей угрозой во время форчекинга (активная игра в зоне соперника, направленная на отбор шайбы. — RT). Он завершил плей-офф с показателем полезности «+8», заблокировал 14 бросков и провёл 81 силовой приём, что является третьим показателем в лиге», — приводит факты Блэкбёрн.
WE ARE THE CHAMPIONS!!! #ALLCAPS#STANLEYCUPpic.twitter.com/uBSP6XXTJO— Washington Capitals (@Capitals) 8 июня 2018 г.
журналист также акцентирует внимание на том, что Овечкина нельзя обвинять в безразличии, отмечая, что он был одним из самых мотивированных хоккеистов на протяжении всего плей-офф.
«Овечкин продемонстрировал одно из своих лучших выступлений в плей-офф. Возможно, одно из лучших в истории. И именно это стало важнейшей причиной того, что это лето кубок проведёт с хоккеистами из столицы США», — добавил обозреватель.
Между тем издание The New York Times отметило не только игру Овечкина, но также его партнёра по звену и лучшего бомбардира плей-офф Евгения Кузнецова.
«Вашингтон» справился с «Вегасом» теми же средствами, которые помогли ему пройти «Коламбус», их многолетних соперников в лице «Питтсбурга» и «Тампа-Бэй» — отличная защита, невероятная игра голкипера Холтби и огромный талант Александра Овечкина, Никласа Бекстрёма и Евгения Кузнецова», — заявил журналист издания Бен Шпигель.
По его словам, в отличие от прошлых созывов «Вашингтона», которые имели более звёздный состав, но неизменно оступались в плей-офф, этой команде удалось преодолеть сложности и добиться успеха.
«Российские звёзды — Овечкин и Кузнецов — получили мощную поддержку, которая сочетала в себе атакующую мощь и дисциплину с упорством», — добавил Шпигель.
Прогресс всего коллектива отметили и в Washington Post. По мнению Рика Мэиса, успех «Кэпиталз» сложился из множества факторов.
«Кубок Стэнли достался «Вашингтону» благодаря двум машинам по набору очков из России, превратившемуся в героя новичку, невозмутимому голкиперу, а также группе поддержки, которая в концовке сезона столкнулась с одним из главных испытаний в карьере», — заявил журналист Washington Post.
Не оставил без внимания успех столичной команды и Дональд Трамп.
«Поздравляю «Вашингтон» с великолепной игрой и победой в Кубке Стэнли. Алекс Овечкин, капитан команды, действовал впечатляюще — он настоящая суперзвезда», — написал Трамп в Twitter.
Congratulations to the Washington Capitals on their GREAT play and winning the Stanley Cup Championship. Alex Ovechkin, the team captain, was spectacular - a true Superstar! D.C. is popping, in many ways. What a time!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июня 2018 г.
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