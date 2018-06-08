«Ждал этого момента с первого дня в НХЛ»: как Овечкин, Кузнецов и Орлов праздновали победу в Кубке Стэнли

На протяжении 13-летней карьеры в НХЛ капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин верил, что однажды станет обладателем Кубка Стэнли. Об этом сам хоккеист заявил после завершения пятого матча финальной серии с «Вегас Голден Найтс». Его партнёр по команде Евгений Кузнецов рассказал об ощущениях от триумфа и собственных бомбардирских подвигах в плей-офф. А защитник Дмитрий Орлов поблагодарил болельщиков и объяснил, как много для него значит долгожданный успех.

13 лет назад в НХЛ появился человек, который сразу стал одним из самых популярных хоккеистов мира. Александр Овечкин ежегодно демонстрировал невероятные голеадорские навыки, коллекционировал награды лучшему снайперу и самому ценному игроку сезона, но никак не мог добиться главной цели любого игрока североамериканской лиги. Капитан «Вашингтона» раз за разом оступался в плей-офф и продолжал лишь мечтать о победе в Кубке Стэнли.

Шли годы, и заветный трофей над своей головой успели поднять такие известные российские игроки как Евгений Малкин, Сергей Гончар, Вячеслав Войнов и Илья Брызгалов. В 2018 году победу, наконец, одержал «Кэпиталз». Клуб поочерёдно расправился с «Коламбусом», «Питтсбургом», «Тампа-Бэй» и «Вегасом», выиграв свой первый Кубок Стэнли за 43-летнюю историю.

При этом даже комфортное преимущество по ходу финальной серии не давало повода расслабляться. «Вашингтон» — рекордсмен по не самому приятному показателю: клуб чаще всех (пять раз) уступал в плей-офф, когда вёл в счёте 3:1. Но на этот раз подопечным Барри Тротца удалось справиться с собой. В пятом матче серии «Кэпиталз» одержали победу со счётом 4:3 и завоевали трофей.

Кроме того, «Вашингтон» стал лишь вторым клубом в истории НХЛ, который отпраздновал чемпионство, уступая по ходу всех противостояний в плей-офф. «Столичные» неизменно оказывались в роли догоняющих, но в итоге одержали победу, повторив достижение всё тех же «Пингвинз» образца 1991 года.

«Это просто незабываемо. У меня нет слов. Я счастлив за всю команду, за Вашингтон. На протяжении этих 13 лет в НХЛ я верил, что выиграю Кубок Стэнли. В самом начале нынешнего сезона я сказал, что мы не будем мусорной командой. Мы победили. Это всё, что сейчас имеет значение», — заявил Овечкин по окончанию встречи.

На ставший заключительным матч финальной серии Овечкин вышел в нагруднике с эмблемой ярославского «Локомотива». Как стало известно позже, капитан «Вашингтона» надел его в память о команде, которая погибла в результате авиакатастрофы 7 сентября 2011 года.

Кроме долгожданной победы, Александр установил ряд достижений, которые лишь приумножают важность данного успеха. Так, он стал первым в истории российским капитаном клуба НХЛ, которому покорился Кубок Стэнли, а также лишь третьим представителем Европы. Ранее только швед Никлас Лидстрём из «Детройт Ред Уингз» и словак Здено Хара из «Бостон Брюинз» выигрывали турнир с нашивкой «C» на груди.

Помимо завоевания кубка, Александр вскоре получит ещё одну награду. Как пишет издание Washington Post, спортсмен в скором времени станет отцом. При этом партнёры по команде уже поздравили Овечкина и его супругу Анастасию Шубскую со скорым пополнением в семье.

«Я просил помощи сверху. У бога, родных. Чтобы мы могли завершить эту тяжёлую серию и завоевать кубок. Что дальше? Будем праздновать. Пойду к моим партнёрам и буду отдыхать, наслаждаться и получать удовольствие», — признался Овечкин.

Он также рассказал, насколько важной для него является первая победа в Кубке Стэнли за 13-летнюю карьеру в НХЛ.

«Это означает для меня всё. Я ждал этого момента с первого дня. И я счастлив, что оказался связан с этим клубом и провёл в нём все эти годы. Мы пережили много тяжёлых времён, но теперь едем домой к нашим родным и болельщикам. Я сейчас невероятно взволнован и мне сложно говорить», — сказал капитан «Вашингтона».

Помимо главного трофея, Овечкин получил приз самому ценному хоккеисту плей-офф — «Конн Смайт Трофи». Александр завершил турнир на втором месте в списке бомбардиров с 27 (15 + 12) очками и установил новый клубный рекорд по голам в розыгрыше Кубка Стэнли. Предыдущее достижение принадлежало Джону Дрюсу.

Также Овечкин стал первым за 37 лет чемпионом североамериканской лиги, который сумел стать лучшим снайпером как регулярного сезона, так и плей-офф. В последний раз это удавалось легендарному форварду «Нью-Йорк Айлендерс» Майку Босси.

«Я думаю, что это как осуществление заветной мечты. У нас был очень трудный и длинный сезон, на протяжении которого мы неустанно сражались. На протяжении многих лет мы работали ради этого. Вся команда придерживалась определённой системы игры, мы не паниковали. Нам нужно было лишь приложить максимум усилий и добиться результата», — резюмировал Овечкин.

При этом лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Стэнли стал ещё один российский хоккеист Евгений Кузнецов. Уроженец Челябинска записал на свой счёт 32 (12 + 20) результативных балла и стал лишь третьим спортсменом из России, которому это удалось. До него лидерами по количеству очков в плей-офф становились Сергей Фёдоров и Евгений Малкин (причём форвард «Питтсбурга» покорял эту высоту дважды).

«После финальной сирены я ожидал каких-то сумасшедших эмоций, но почувствовал опустошение. Я мечтал о Кубке Стэнли, хотел показать его друзьям и семье. Это невероятно, но в первые минуты после победы просто невозможно ничего говорить. Что касается моей успешной игры в плей-офф, то не так тяжело хорошо действовать, когда вся пятёрка играет на таком уровне. Когда все делятся шайбой и взаимодействуют друг с другом, а не поступают эгоистично, то не трудно создавать опасные моменты. Что касается Овечкина, то для него эта победа — особенный момент, очень эмоциональный», — заявил Кузнецов.

Уроженец Челябинска также отметил, что его команде удалось реализовать задуманное в заключительном матче финальной серии.

«Я счастлив, что сезон завершился на такой ноте. Уже хочется побыстрее раздеться и открыть баночку пива. Игра шла равная, преимущество переходило из рук в руки. Но у нас была уверенность, что мы сравняем счёт. Нужно было дождаться момента. И у нас получилось сделать всё, что мы планировали», — добавил Кузнецов.

Однако эта победа «Вашингтона» могла и не состояться без ещё одного важнейшего игрока команды. Защитник Дмитрий Орлов отметился в плей-офф восемью (2 + 6) очками и также поднял над головой заветный трофей.

«Дорогие болельщики! Хочу поздравить всех, кто за нас болел и переживал. Мы очень долго шли к этому титулу. Кому-то понадобилось 12 лет, кому-то один год, но это неважно. Мы были единой дружной командой. Мы счастливы! Спасибо всем, кто смотрел. Сейчас очень много эмоций!» — сказал Орлов.

Примечательно, что в последний раз трое российских хоккеистов завоёвывали Кубок Стэнли 16 лет назад. Тогда в составе «Детройта» чемпионами стали Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов и Павел Дацюк.

«Я заранее этот момент не представлял, хотя в голове крутилось очень много мыслей. Очень сильно хотелось победить именно сегодня. Это же Кубок Стэнли, приз, к которому стремятся все хоккеисты. В нас никто не верил, но мы доказали, что у нас хорошая команда. Мы верили друг в друга, работали как единое целое. Это невероятное ощущение. Думаю, что в России сейчас тоже все с ума сходят. Наконец-то Саша выиграл Кубок, наконец-то это сделал «Вашингтон»! Мы будем праздновать по-максимуму. Думаю, что мы можем себе это позволить. Эмоции Овечкина? Конечно, их можно понять. Это дорогого стоит. Всё происходящее — словно сказка. Лучше и быть не может», — заключил Орлов.