«Они прославляют российский хоккей»: как восхищались победой Овечкина и Кузнецова в Кубке Стэнли

И Александр Овечкин, и Евгений Кузнецов заслуживают награды «Конн Смайт Трофи», которая вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Об этом заявил главный тренер клуба Барри Тротц после победы «Вашингтон Кэпиталз» в Кубке Стэнли. При этом нападающий команды Джей Бигл отметил, что капитан жертвовал всем ради завоевания трофея, а мать Овечкина Татьяна поставила сына в один ряд с легендарными Вячеславом Фетисовым и Игорем Ларионовым.

«Вашингтон Кэпиталз» завоевал первый Кубок Стэнли в истории клуба, а многочисленные индивидуальные награды Александра Овечкина наконец дополнил общекомандный успех. По мнению голкипера Брэйдена Холтби, российский хоккеист очень сильно преобразился по ходу сезона.

«Овечкин понял, что лига изменилась. И он тоже стал другим. Для всего коллектива это было потрясающе. Александр — один из нас, а мы следуем за ним. Теперь он знает, что один игрок — это ещё не вся команда», — признался вратарь в интервью The Washington Post.

Для самого Холтби плей-офф начался не очень удачно. Стартовый матч турнира канадец провёл на скамейке запасных, уступив место в основном составе Филиппу Грубауэру. Однако после неудачного выступления немца он вернулся на лёд и по ходу всего розыгрыша Кубка Стэнли демонстрировал потрясающую игру. Во многом именно благодаря вратарю «Вашингтон» смог отпраздновать долгожданную победу.

«Ощущения после триумфа просто потрясающие. Здорово наблюдать за моими партнёрами по команде, мы действовали как единое целое. Я горжусь ими. В начале плей-офф у нас были напряжённые моменты, я начинал его на скамейке запасных. Но я профессионал и работаю на благо коллектива, счастлив играть в НХЛ и приносить пользу», — добавил Холтби.

По мнению форварда Джея Бигла, «Кэпиталз» во главе с Овечкиным проделали длинный и тернистый путь к первой победе в Кубке Стэнли. При этом в плей-офф капитан команды раскрылся с самых неожиданных сторон.

«Это просто невероятно — наблюдать, как Овечкин поднимает над головой свой первый Кубок Стэнли. Он очень долго шёл к этому, проделал огромную работу, так что это великолепное ощущение. Сбылось то, о чём мы мечтали, будучи детьми. В декабре — январе мы стали чувствовать себя как одна семья, у нас была дружеская атмосфера в команде. Всё началось с того, что в «Вашингтоне» появился Барри Тротц, а коллектив и Овечкин поверили в его систему. Прошло несколько лет, Александр серьёзно прибавил. Он всегда очень здорово играл в плей-офф, но в этот раз был особенно хорош. Он самоотверженно действовал в обороне, отбирал шайбу, ложился под броски. Он жертвовал всем, чтобы выиграть», — признался Бигл.

После вручения Кубка Стэнли Овечкин передал его своему многолетнему партнёру по клубу Никласу Бекстрёму. Швед оказался в «Вашингтоне» годом позже Александра и пережил с ним все тяжёлые поражения и разочарования. На протяжении долгих лет спортсмены выступали в одном звене, но после были разведены по разным тройкам и теперь встречаются лишь во время реализации большинства.

«Это потрясающе, невероятное облегчение. Мы стояли там, смотрели и кричали друг на друга. Это было самое лучшее чувство. Мы безумно этому рады. Овечкин сразу сказал мне, что я буду первым, кому он передаст трофей. Было здорово разделить с ним этот момент», — приводит слова Бекстрёма пресс-служба НХЛ.

Однако главным помощником Овечкина на пути к завоеванию Кубка Стэнли был Евгений Кузнецов. Он провёл лучший сезон в карьере и одержал победу в гонке бомбардиров с 32 (12+20) очками. При этом награда самому ценному хоккеисту плей-офф всё равно досталась легендарному капитану «Вашингтона».

«В плей-офф Кузнецов поднял игру на новый уровень. Он был одним из наших лучших хоккеистов: контролировал ход поединков, а его бойцовские качества были потрясающими. Думаю, что борьба между ним и Овечкиным за «Конн Смайт» была равной, но сегодня Александр вырвал победу», — заявил генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

В пятом матче серии с «Вегас Голден Найтс» Овечкин стал автором второго гола коллектива, отличившись в неравных составах. При этом в качестве ассистентов выступили Никлас Бекстрём и Джон Карлсон. Для американца этот результативный балл стал 55-м (18+37) в плей-офф в карьере и позволил ему стать новым рекордсменом клуба по количеству очков в розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее достижение принадлежало шведу Калле Юханссону, на счету которого было 12 заброшенных шайб и 42 голевых паса.

Кузнецов также не ушёл со льда без набранных очков. Евгений выступил в качестве ассистента в эпизоде с первым голом своего коллектива, который на свой счёт записал Якуб Врана.

«Кузнецов сыграл просто фантастически. Он взял на себя роль лидера в определённый момент. Он и Овечкин были нашими локомотивами. Если бы вы спросили меня, кто должен взять «Конн Смайт Трофи», то я бы сказал, что это будет очень трудный выбор. Наверное, Евгений заслужил эту награду. Вероятно, пришлось бы разбить приз пополам, потому что для меня они оба хороши», — сказал главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц.

Примечательно, что для наставника «Кэпиталз» эта победа также стала первой в карьере. Он возглавляет «столичных» с 2014 года, а до этого на протяжении 16 сезонов работал с «Нэшвилл Предаторз». Тем интереснее, что вплоть до нынешнего турнира ведомый им коллектив ни разу не мог преодолеть барьер второго раунда плей-офф.

Однако первая в карьере победа в Кубке Стэнли не гарантирует, что Тротц останется у руля «Вашингтона». Контракт 55-летнего канадца с клубом истекает 1 июля и пока не продлён. При этом генеральный менеджер «Кэпиталз» заверил, что всё зависит от решения самого специалиста.

«Если он захочет вернуться, он сделает это», — цитирует Маклеллана пресс-служба НХЛ.

Наиболее эмоционально победу в Кубке Стэнли воспринял нападающий Ти Джей Оши. Американец сейчас переживает не самый лучший период в жизни из-за болезни отца. Во время послематчевого интервью спортсмен не смог сдержать слёз.

«Сейчас я испытываю самые незабываемые эмоции, если не считать мою свадьбу и рождение двух дочерей. Мой отец сегодня присутствует на трибуне. Я не знаю, где именно, но он точно на арене. Ему был поставлен диагноз — болезнь Альцгеймера. Он многое забывает, но гарантирую, что он запомнит этот день», — приводит слова Оши CBC.

Успех «Вашингтона» прокомментировала и мать Александра Овечкина Татьяна. Она заявила, что гордится сыном и обратилась к тем, кто подвергал игру капитана «Вашингтона» критике.

«Честно говоря, я очень горжусь ребятами. В особенности — своим сыном. Они здесь защищают честь нашей страны, показывают, какой у нас в России хоккей. Надо гордиться ими, а не обливать грязью. Саша прославляет нашу страну, наш хоккей! Он взял эстафету у поколения Ларионова, Крутова, Фетисова, Фёдорова, Могильного. Он вошёл в число ста лучших игроков за всю историю НХЛ, каждый год завоёвывает призы! Не просто так взял один раз случайно — и всё. Из года в год он становится лучшим! Это дорогого стоит», — цитирует Татьяну Овечкину «Чемпионат».

Она также рассказала, какими были первые слова капитана «Вашингтона» после победы в Кубке Стэнли.

«Он позвонил и сказал: «Моя дорогая, моя любимая, команда победила, я счастлив!» — сказала Овечкина.

Успех своего мужа прокомментировала и супруга Овечкина Анастасия Шубская.

«Мы сделали это, мой герой», — написала Шубская в Instagram.