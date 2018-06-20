СМИ: «Коламбус» рассматривает возможность обмена Панарина в другой клуб НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» рассматривает возможность обмена российского форварда Артемия Панарина в другую организацию.

Об этом посредством своей страницы в социальной сети Twitter сообщил журналист Эллиот Фридман.

Отмечается, что Панарин, который станет неограниченно свободным агентом летом 2019 года, пока не готов обсуждать с «Блю Джекетс» условия нового контракта. По этой причине клуб вынужден изучить возможность обмена россиянина, чтобы не допустить его ухода безо всякой компенсации.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Панарин отыграл 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 55 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в концовке сезона-2017/18 Панарин получил травму колена, которая помешала ему сыграть за сборную России на чемпионате мира в Дании.