СМИ: «Коламбус» рассматривает возможность обмена Панарина в другой клуб НХЛ
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- globallookpress.com
Об этом посредством своей страницы в социальной сети Twitter сообщил журналист Эллиот Фридман.
Отмечается, что Панарин, который станет неограниченно свободным агентом летом 2019 года, пока не готов обсуждать с «Блю Джекетс» условия нового контракта. По этой причине клуб вынужден изучить возможность обмена россиянина, чтобы не допустить его ухода безо всякой компенсации.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Панарин отыграл 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 55 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что в концовке сезона-2017/18 Панарин получил травму колена, которая помешала ему сыграть за сборную России на чемпионате мира в Дании.