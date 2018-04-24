Агент: врачи запретили Панарину ехать на ЧМ-2018 по хоккею

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Дэн Мильштейн, агент нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина сообщил, что его клиент по рекомендации врачей не сможет помочь сборной России на чемпионате мира по хоккею 2018 года.

«Врачи пока запретили Артемию ехать на чемпионат мира. У него травма колена», — приводит слова Мильштейна «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Панарин и Сергей Бобровский вызваны в сборную России по хоккею.

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